　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳川普拒絕賴清德過境紐約　凌濤酸：獨裁形象讓台美關係死當

▲▼凌濤國民黨中央新媒體中心外，接受聯訪。（圖／攝影中心攝）

▲凌濤諷刺賴清德是狂人總統。（圖／攝影中心攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德原預計8月出訪巴拉圭、瓜地馬拉、貝里斯，將過境美國紐約，總統府昨卻表示，考量近期南部風災災後復原、與美對等關稅情勢等，「總統近期暫無海外訪問之安排」。不過根據外媒報導，川普政府因與中國貿易談判，不允許賴過境紐約。國民黨桃園市議員凌濤今（29日）諷刺，賴清德「台獨」與「獨裁」的形象被美國看見，不僅黨內國內跛腳，恐怕連台美關係都要死當。

凌濤認為，賴清德總統為了拉抬大罷免，降低在團結十講之後累積的自身仇恨值，日前大張旗鼓傳出要過境紐約、達拉斯，孰不知根本還沒談攏，更提前遭中國大陸掌握，因而見光死。外界關注美國對台政策是否改變，未來是否輕易受到中國大陸的壓力，而不挺台灣，但也顯示現在的美方與賴政府的信任程度遭受嚴峻挑戰，民進黨內外交迫，不能在宣稱台美關係史上最佳，而必須積極調整美中台的策略。

凌濤說，賴清德這任期若成為無法過境美國本土的總統，恐怕是因為他在上任之後的三大事件觸動美國敏感神經，美方可能逐漸認定賴是一位狂人總統，不便給他更多籌碼，製造美國區域策略的困難及複雜度。凌濤分析，首先是賴清德總統的「賴十七條」，甚至破天荒定義對岸為「境外敵對勢力」，此舉蔡英文不敢做，馬英九不會做，唯獨賴清德為了迎合罷免青鳥的情緒價值，如今在團結十講將要談到「外交」之際，緊急「被取消」訪美，真正外交風暴恐怕不言而喻，簡言之，賴清德躁進的態度恐怕令美方感到不安。

凌濤也說，此把司法當成清算政敵的武器，在證據薄弱的狀況之下，關押在野黨主席柯文哲，製造寒蟬及社會紛亂。最後，就是這次民主史上少見的大罷免，賴總統不願認清少數總統應有更多朝野對話，反而脫口說出打掉雜質，讓外界震驚。

凌濤批評，賴清德「台獨」與「獨裁」的形象被美國看見，為了挽救大罷免，賴政府不惜在外交安排尚未妥適之際，可能見光死的風險，把台灣過境美國的國際關係當國內政治操作，把國家大政當兒戲，賴清德總統不僅黨內國內跛腳，恐怕連台美關係都要死當。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 4625 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／警政署發布119名高階人令　黃明昭破天荒回任接掌警大校
高虹安挺過罷免！媒體人喊「不同意票的催票王」是他：很荒謬
快訊／否認「主動尋求」川習會　川普：是習近平邀請我
快訊／「帥哥射手」簡浩震撼退役　接任夢想家總教練
沒放假風向大轉！一早無風無雨　黃敏惠：氣象署預報精準
快訊／新莊行李箱打開驚見一具屍體
強降雨「並非消失、只是延後」　粉專示警：午後水氣將快速增多
新娘嫌婚紗被AV女優穿「三上悠亞發聲了」！
西南氣流明天最強！防豪雨等級以上降雨
歐漢聲二婚爆婚變　火速澄清：瞎說
傳普發1萬不提覆議　行政院：還在研議中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

大罷免失敗向國際傳遞台灣人轉向親中？　王鴻薇：民進黨應解釋

大罷免後柯建銘應請辭總召？　綠委：人事是否調整都是可能答案

賴清德傳過境美國遭拒　羅智強攤過去總統案例：嚴重外交警訊

賴清德過境美國傳遭川普拒絕　江啟臣：鞏固邦交執政者責無旁貸

賴清德取消出訪因美國拒絕？　王鴻薇批：對其他邦交國很沒禮貌

傳政院盼「排富普發1萬」被柯建銘擋下　綠黨團否認：尊重行政部門

李貞秀嗆黃光芹瘋狗　黃國昌：請中評會嚴肅處理

「藍白合將延續到2028」　李乾龍談主席改選：盧秀燕823後會表態

傳川普拒絕賴清德過境紐約　凌濤酸：獨裁形象讓台美關係死當

傳普發1萬特別條例不提覆議　行政院：還在研議中

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

【普發1萬現金】行政院最晚731覆議　國民黨一定否決

公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味

【嘉義水鄉澤國】農田道路「淹成一片汪洋」 嘉義人愣：車子變遊艇

【台灣女婿】韓國明洞龍鬚糖小哥回台辦婚禮

【濃煙滾滾】空襲轟爛「柬埔寨前詐騙園區」　泰軍po片嗆：炸炸炸！

大罷免失敗向國際傳遞台灣人轉向親中？　王鴻薇：民進黨應解釋

大罷免後柯建銘應請辭總召？　綠委：人事是否調整都是可能答案

賴清德傳過境美國遭拒　羅智強攤過去總統案例：嚴重外交警訊

賴清德過境美國傳遭川普拒絕　江啟臣：鞏固邦交執政者責無旁貸

賴清德取消出訪因美國拒絕？　王鴻薇批：對其他邦交國很沒禮貌

傳政院盼「排富普發1萬」被柯建銘擋下　綠黨團否認：尊重行政部門

李貞秀嗆黃光芹瘋狗　黃國昌：請中評會嚴肅處理

「藍白合將延續到2028」　李乾龍談主席改選：盧秀燕823後會表態

傳川普拒絕賴清德過境紐約　凌濤酸：獨裁形象讓台美關係死當

傳普發1萬特別條例不提覆議　行政院：還在研議中

大罷免失敗向國際傳遞台灣人轉向親中？　王鴻薇：民進黨應解釋

收容所男員工照顧「2受虐比犬」被撕咬亡　家屬慟：他最愛動物

合歡山公路機車蓋牌頻傳　山道猴被警攔下認了「怕被拍」

華語教師勞權保障缺失　淪「免洗筷」工作全靠熱忱支撐

曹興誠才勸放下823！八炯突出國「我盡力了，台灣交給你們」　

泥水淹過車頂！北京洪災「已致30死」…習近平、李強發話了

大罷免後柯建銘應請辭總召？　綠委：人事是否調整都是可能答案

快訊／警政署發布119名高階人令　黃明昭破天荒回任接掌警大校長

每日步行顯著降低認知衰退風險！阿茲海默症高風險族群更要走

淹水硬闖！台南貨車掀大浪沖破玻璃　店面毀了人受傷慘縫30針

【普發1萬現金】行政院最晚731覆議　國民黨一定否決

政治熱門新聞

市犬棕棕爆棄養　高虹安：前市府送回動保所

黃國昌爆「全聯有做衣服？」決標87億比預算書高　顧立雄：呃...

106億軍服採購案評委變得標商獨董　顧立雄：我們已經移送法辦

痛批沈伯洋民進黨之恥、該辭立委　游盈隆：戀棧只會羞辱賴清德智慧

快訊／總統府：賴清德近期「暫無」出訪安排

大罷免失敗展現4民意　黃暐瀚示警民進黨

陳揮文：大罷免大失敗有什麼好高興　這算是國民黨贏嗎？

李宇翔籲賴清德、卓榮泰、柯建銘請辭　湧言會聲明回應了

傳普發1萬特別條例不提覆議　行政院：還在研議中

民眾黨內鬥！黃光芹挺廢2年條款　候任立委李貞秀痛罵瘋狗

大罷免失敗逼宮　正國會定調「擁賴挺卓」

大罷免大挫敗「戰犯仍卸責」！楊蕙如：快拔掉

呂秀蓮揭大罷免潰敗8原因　司法雙標、青鳥黑熊、關稅黑箱全入列

致災性雨彈狂炸！　卓榮泰令4部會南下支援

更多熱門

相關新聞

藍主席改選　李乾龍：盧秀燕823後會表態

藍主席改選　李乾龍：盧秀燕823後會表態

國民黨挺住罷免第一仗，藍軍士氣大振，緊接著黨主席改選時程也將公布，國民黨主席朱立倫期盼「順利交棒」。國民黨前秘書長李乾龍今（29日）直言，國民黨的最大公約數就是希望台中市長盧秀燕出來領導，接下來8月23日還有罷免案，盧秀燕一定有些想法，尤其台中還有國民黨立委江啟臣等好幾席要投票，「823投完罷免票後應該就會有所表態」。他並認為，這次大罷免守住不是國民黨贏，功勞在於藍白合，「藍白合是未來的趨勢，會延續到2026，甚至2028。」

持AR-15闖紐約大樓　槍手「隨機掃射」釀5死

持AR-15闖紐約大樓　槍手「隨機掃射」釀5死

嗆川普停留在過去！金與正：美國別一廂情願

嗆川普停留在過去！金與正：美國別一廂情願

小笠原欣幸揭大罷免驚人數據　藍營動員85.68%支持者投票力壓綠營

小笠原欣幸揭大罷免驚人數據　藍營動員85.68%支持者投票力壓綠營

媒體稱賴清德風災期間將辦感恩餐會？　民進黨駁斥：子虛烏有

媒體稱賴清德風災期間將辦感恩餐會？　民進黨駁斥：子虛烏有

關鍵字：

國民黨賴清德美國川普凌濤關稅

讀者迴響

熱門新聞

王小棣道歉了！　點名「這些立委」：讓你們被牽連

嘉義市不同調上班課！　今早狀況讓風向大逆轉

市犬棕棕爆棄養　高虹安：前市府送回動保所

人妻主播搭上新光醫院副院長！私密互動被直擊

快訊／大雷雨北移！　轟3縣市

少林寺掌門人酒店「脫衣服」爬到女人身上　精液保險套被拿走

黃國昌爆「全聯有做衣服？」決標87億比預算書高　顧立雄：呃...

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

歐弟二婚不到1年爆婚變　3原因鬧分居

《戲說》李宇柔15歲兒睡夢中驟逝！送醫搶救不治

建商連環倒、都更案也貸不到　產業大老憂崩盤

台中水塔男屍生前留驚悚訊息！社區200戶掀恐慌

新竹監獄「重刑犯」逃亡沒通報　桃園2賣淫女被劫財色

不熙娣班底捲「少林方丈情婦」風波　怒發律師函

女星拒絕告白遭集體施暴！多男圍毆「猛踹下半身」

更多

最夯影音

更多

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面