賴清德取消出訪因美國拒絕？　王鴻薇批：對其他邦交國很沒禮貌

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德出訪中南美洲友邦並過境美國的安排出現變卦，外媒報導美方已拒絕同意賴清德過境，賴清德是在得知美方不允許其過境紐約後，才決定取消出訪行程。國民黨立委王鴻薇今（29日）表示，只因為美國不讓過境就貿然取消，外交上對邦交國非常不禮貌，賴清德難道不想出訪邦交國嗎？

總統府發言人郭雅慧昨表示，考量近日南部風災災後復原、與美對等關稅及區域情勢等，總統近期暫無海外訪問之安排。不過，彭博社、金融時報報導，由於中美貿易談判及10月底可能川習會，川普政府擔心節外生枝，拒賴過境美國。

王鴻薇受訪認為，出訪看起來暫時取消，現在總統府說為了救災，金融時報告訴大家是美國不讓賴過境才取消，南部災情非常嚴重，但不要變成賴清德解決爛攤子的藉口，之前團結十講，到現在無法過境，都拿風災當藉口。

王鴻薇指出，原先賴清德要出訪邦交國瓜地馬拉、巴拉圭，只因為美國不讓過境貿然取消，外交上對邦交國非常不禮貌，不想出訪邦交國嗎？這對對元首外交很不利，總統府應該要說清楚，並衡量利弊得失，不要以南部災情就倉促取消。雖然美國不希望影響中美貿易談判，這很尷尬，但這樣取消對邦交國不禮貌。