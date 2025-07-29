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美中貿易首日談判結束　川普：我想看到中國開放市場

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美中貿易談判28日在瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）登場，雙方官員會談超過5小時，結束首日議程後未對外發表評論。美國總統川普（Donald Trump）則直言，「我希望看到中國開放市場。」

根據《路透社》報導，這場會談由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）率隊，中方則由中國副總理何立峰領銜，雙方於瑞典首相辦公室會面。從當地媒體釋出的畫面顯示，雙方代表於當地時間下午進入場地，並在晚間8時陸續離開，未受訪即快步離去。

川普28日在蘇格蘭（Scotland）與英國首相施凱爾（Keir Starmer）共同舉行記者會時，也簡短提到這場談判，「我很希望看到中國對外開放。」

此次談判主軸為延長5月中達成的90天關稅與出口管制休兵協議，雙方在此前已就稀土出口與AI晶片禁令等議題初步達成共識。美方指出，若未能在8月12日前達成新協議，美國對中商品關稅恐將回彈至三位數水準，進一步擾亂全球供應鏈。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，並未預期首日談判會出現重大突破，強調此次重點是檢視現行協議執行情況，確保關鍵礦物持續流通，並為後續深化貿易關係鋪路。

貿易分析師認為，美中雙方很可能會把5月中達成的休兵協議再延長90天，加上美國已暫時擱置對中國科技出口的限制，目的是避免影響與北京的談判進程，同時也有助於川普爭取在今年10月底或11月初，能夠與中國國家主席習近平見面。

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