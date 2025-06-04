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為什麼你總吸引錯的人？心理師揭「關係慣性」真相

分手，情侶，男女朋友，感情問題，情人，吵架，離婚，復合，分開，男友，女友，哭泣。（圖／CFP）

▲你是不是覺得感情像鬼打牆，自己總選錯人？（圖／CFP）

記者黃稜涵／綜合報導

你是否曾經在深夜抱怨：「我都這麼努力了，他為什麼還是不懂我？」又或是氣憤地說：「我對他那麼好，他憑什麼這樣對我？」，在《慢慢活成自己喜歡的樣子》一書指出，你以為是自己不夠幸運，其實，這些困境，很可能是你「無意識教出來的」。

書中提到，從感情到家庭，再到職場，很多人都掉入同一種輪迴，一邊委屈自己，一邊責怪他人。你可能曾經以為多包容一點就能換來對方的體諒，沒想到卻變成習慣性的退讓；又或是總想當好人、不敢說不，結果讓朋友或同事得寸進尺，人們習慣性地將痛苦歸咎於他人，卻少有人意識到：別人怎麼對待你，往往是你自己默默教會他們的。

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「任何一段糟糕的關係，必有你的一份『功勞』」這不是責怪，而是提醒，因為當我們開始看清自己的反應模式，才有機會打破舊的循環。書中舉例，有媽媽在諮商中痛哭，說自己為孩子犧牲一切，卻被頂嘴、冷漠對待；也有太太多年來忍氣吞聲，以為忍讓能換來安穩婚姻，卻只讓丈夫變本加厲。這些案例都有一個共通點：我們用錯誤的方式愛，卻沒意識到，是我們「教會了對方這樣對我們」。

而這些錯誤的「教法」，往往來自於我們內在的信念，覺得自己不夠好、不值得被愛，或是要討好別人才會被接納。專家將這些潛藏的信念，比喻為「生命軟體」：當你的內建系統總在運作「我不值得好關係」，你遇到的人、吸引來的互動，就很可能一直重演讓你受傷的劇本。

「停止抱怨，開始看見。」專家建議，先觀察自己在關係裡的慣性：是不是總在忍讓？是不是很難說出真實想法？是不是一再把別人放在自己前面？當我們開始看見自己的盲點，改變就會悄悄發生，這不是要你變得強勢，而是要你更懂得尊重自己。因為，當你願意教會別人「怎麼正確地對待你」，你的人際關係也會一步步變好。

▼《別人怎麼對你，都是你教的》。（圖／寶瓶文化提供）

▲《別人怎麼對你，都是你教的》。（圖／寶瓶文化提供）

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