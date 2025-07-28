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新竹妹「不想當工程師」被狂潑冷水　她淚問：選錯了？網友吵翻

▲▼新竹關埔重劃區,新竹房市,新竹關新路,新竹公園,新竹關埔公園,新竹大樓,新竹電梯大樓。（圖／記者張菱育攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友心酸表示，身為土生土長的新竹人，她從小就被灌輸「當工程師」的志向；然而，在求學的過程中，她發現真正喜歡的是醫療產業，於是毅然決然進到藥學系，結果卻得不到家人的支持，甚至狂被潑冷水，讓她委屈又難受，淚問「難道我真的選錯了嗎？」

網友在Dcard發文提到，「我相信很多新竹人一定懂，從小在這座以科學園區為中心的城市長大，幾乎每個家庭的孩子，志願裡都會有一條『當工程師』，我以前也是，但在摸索興趣的過程中，我漸漸發現，真正喜歡的是醫療產業，加上我對寫程式和數學真的沒什麼天份，思考再三後，我選擇了藥學系。」

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原PO直言，她讀得很快樂，但每次回家，這份熱情就會被冷水潑熄，心裡只剩沉默和委屈，「家人似乎無法理解我的選擇，我知道...藥師的薪水在新竹的工程師家庭裡，可能真的不算什麼，但一次次被否定，我真的覺得自己快撐不下去了。」

▲▼上班族、工程師。（圖／資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

最後，她難過表示，「我也想給我的家人更好的生活、更安穩的未來，可有時候聽見他們跟同事在談論小孩，說誰考上了台清交成、誰念了電機資工、誰年薪幾百萬，我就會覺得，自己讓他們在別人、親友面前很沒面子，沒能成為他們驕傲，我真的很對不起他們的栽培。」

PO文掀起熱烈討論，大票網友紛紛回應，「你要想，你的職涯比工程師長，工時也沒他們多，身體也相對可以比較健康」、「拜託，這跟新竹無關，跟工程師無關，跟你家有關」、「很討厭父母把孩子當成炫耀的工具」、「最討厭賽博龐克式的文明，窮到只剩錢，用鄙視掩飾焦慮，萬物都被標準化，包括人，碰到法律政治，所有人使用相同的算式得出唯一解，適合獨裁政體」、「我住竹北，雖然老公在園區工作，但我不希望小孩以後繼續在園區工作，我希望小孩以後做其他專業且他有興趣的工作，我覺得社會上應該有各方面的人才，也不認同那些看不起不是在園區工作的人」。

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