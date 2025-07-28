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電力穩定關乎生死　核三延役潮州說明會登場

▲核三延役公投說明會潮州場登場。（圖／林育先提供）

▲核三延役公投說明會潮州場登場。（圖／林育先提供）

記者陳崑福／屏東報導

由屏東縣潮州鎮民代表林耀宗主辦的「核三延役公投說明會——潮州場」，27日在當地舉行，活動由台灣民眾黨屏東縣黨部主委林育先主持，邀請具有醫療專業背景的李冠賢擔任主講人，從健康與民生的角度切入，深入探討穩定電力對醫療與產業的重要性。

▲核三延役公投說明會潮州場登場。（圖／林育先提供）

▲核三延役公投說明會潮州場登場。（圖／林育先提供）

李冠賢指出，現代醫療系統高度依賴穩定電力，許多關鍵醫療設備如呼吸器、心電監測儀、開刀房系統等，無一不仰賴穩定供電。他強調，電力不僅影響每個人的日常生活品質，更與整體公共健康息息相關，值得全民重視與深思。

▲核三延役公投說明會潮州場登場。（圖／林育先提供）

林耀宗代表則表示，核三延役的關鍵，在於經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉，他呼籲，面對能源政策與核電議題，社會應回歸理性與科學的討論。

林育先則出，世界有許多國家積極發展核能作為穩定能源選項，包括鄰近的菲律賓也開始著手立法，美國與日本等先進國家，皆已陸續鬆綁核電使用年限，以因應能源需求與淨零碳排目標。他也提到，美方曾多次關切台灣能源韌性問題。此外，電力供應不穩，也會對產業競爭力與民眾生活造成嚴重影響。

他表示，這次說明會藉由醫療與產業面向，讓民眾深入理解「核三延役」的必要性與關鍵考量，期盼全民能以科學、理性角度，共同面對台灣未來能源挑戰。

此外，8月2日晚間6:00在恆春西門廣場舉辦「核三延役公投大型戶外說明會」，當天邀請多位立委、地方民代、里長及專業人士到場開講，期許用不同的角度，向鄉親面對面說明公投議題，誠摯邀請鄉親參加。
 

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