42輛M1A2T戰車抵台　凌晨轉運新竹裝訓部

▲台灣對美採購的第二批42輛M1A2T戰車，運抵台灣。（圖為首批交車情形／軍聞社提供）



記者張靖榕／綜合報導

台灣向美國採購的第2批42輛M1A2T戰車，昨晚順利運抵台北港，今（28日）凌晨零時10分左右，車隊由民間大型拖板車運出港區，並轉運至新竹湖口的裝甲兵訓練指揮部，整個過程由警方與憲兵協助交通管制。

台灣陸軍現役戰車數量約千輛，以CM-11勇虎式與M60A3戰車為主，多數服役超過20年。為強化戰力，陸軍自民國108年起編列總金額達405億2415萬元的預算，分年向美採購108輛M1A2T戰車，部署於六軍團，負責防衛北部地區。

首批38輛戰車已於去年底抵台，今年7月10日在新竹坑子口訓場進行120公厘主砲實彈射擊演練，共出動4輛戰車射擊19發，目標模擬解放軍戰車外型，並使用「獵殲系統」（Hunter-Killer）進行火力引導，全數命中目標，展現高精準作戰能力。

第2批戰車原訂26日晚間抵台，但因颱風影響延遲一天，終於在昨晚完成卸載並安全轉運，後續將展開整備與測試。這批M1A2T具備最新數位化火控系統與強化防護力，被譽為「地表最強戰車」，投入服役後將成為台灣陸軍主力裝備之一。