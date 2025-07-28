雨炸嘉義！台積電AP7廠「泥水慘淹一片」畫面曝　員工捲褲泡水中

網搜小組／劉維榛報導

受到低壓帶加上西南風影響，雲嘉南地區今（28日）遭到大雷雨轟炸，尤其嘉義災情嚴重。一名網友早上不畏風雨，抵達嘉義先進封裝AP7廠時，發現整片大淹水，工作人員只能泡在黃泥水準備工作，原PO也無奈直呼「一早就給我大驚喜！」

一名網友在Threads表示，今天一早去AP7上班「就給我大驚喜」。畫面可見，嘉義台積電正在興建，但工務所外頭因豪雨狂炸而慘淹一片。

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▲台積電AP7淹水。（圖／cheng.___27提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



原PO進到屋內後，地上更是淹滿黃泥水，桌子泡在水裡，高度來到他的腳踝深度左右，現場人員也泡在黃泥水裡面，只能紛紛捲起褲管準備上班。

台積電表示，因嘉義今天停止上班上課，AP7也是停工狀態，只會留守人員在現場，將會檢視淹水情況。

▲原PO捲起褲管，雙腳泡在黃泥水裡。



水利署指出，一級淹水警戒區散布在嘉義縣市、台南市與雲林縣，包括：嘉義市東區、西區、嘉義縣六腳鄉、太保市、布袋鎮、新港鄉、朴子市、東石鄉、民雄鄉、水上鄉、義竹鄉、鹿草鄉；台南市後壁區、東山區、白河區、鹽水區；雲林縣元長鄉、北港鎮、口湖鄉、水林鄉。

至於二級淹水警戒區則包括：嘉義縣中埔鄉、溪口鄉；台南市柳營區。