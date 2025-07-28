　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雨炸嘉義！台積電AP7廠「泥水慘淹一片」畫面曝　員工捲褲泡水中

網搜小組／劉維榛報導

受到低壓帶加上西南風影響，雲嘉南地區今（28日）遭到大雷雨轟炸，尤其嘉義災情嚴重。一名網友早上不畏風雨，抵達嘉義先進封裝AP7廠時，發現整片大淹水，工作人員只能泡在黃泥水準備工作，原PO也無奈直呼「一早就給我大驚喜！」

一名網友在Threads表示，今天一早去AP7上班「就給我大驚喜」。畫面可見，嘉義台積電正在興建，但工務所外頭因豪雨狂炸而慘淹一片。

.

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／cheng.___27提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲台積電AP7淹水。（圖／cheng.___27提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

原PO進到屋內後，地上更是淹滿黃泥水，桌子泡在水裡，高度來到他的腳踝深度左右，現場人員也泡在黃泥水裡面，只能紛紛捲起褲管準備上班。

台積電表示，因嘉義今天停止上班上課，AP7也是停工狀態，只會留守人員在現場，將會檢視淹水情況。

▲▼ 。（圖／cheng.___27提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲原PO捲起褲管，雙腳泡在黃泥水裡。

水利署指出，一級淹水警戒區散布在嘉義縣市、台南市與雲林縣，包括：嘉義市東區、西區、嘉義縣六腳鄉、太保市、布袋鎮、新港鄉、朴子市、東石鄉、民雄鄉、水上鄉、義竹鄉、鹿草鄉；台南市後壁區、東山區、白河區、鹽水區；雲林縣元長鄉、北港鎮、口湖鄉、水林鄉。

至於二級淹水警戒區則包括：嘉義縣中埔鄉、溪口鄉；台南市柳營區。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
449 2 3354 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／氣象署宣布14:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」
10點9分才宣布後壁停班課　黃偉哲臉書被灌爆
台積電AP7廠「泥水慘淹一片」！　員工捲褲泡水中
不只嘉義！粉專「點名2縣市」有劇烈雨勢：做好準備
大罷免大失敗「賴清德下一步」　謝龍介預言：1狀況讓他怕了
女星玩股票慘賠1200萬　老公崩潰「妳把家毀了」
王小棣道歉了！　點名「這些立委」：讓你們被牽連

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／氣象署宣布14:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

雨用倒的！雲林水林鄉「6小時雨量300毫米」　沿海區住家淹水無奈

雨炸嘉義！台積電AP7廠「泥水慘淹一片」畫面曝　員工捲褲泡水中

不只嘉義！　粉專「點名2縣市」會有劇烈雨勢：做好準備

巷口貼滿她的照片！女5年積欠387萬　融資公司「暗黑話術」曝光

雷雨轟炸！農田、道路「淹成一片汪洋」　嘉義人愣：車子變遊艇

雨勢今起連炸3天「入夜後更猛烈」　雲嘉南慎防劇烈天氣

在台灣就能學到全球最法國廚藝！高餐藍帶10年有成　打造創新永續蔬食廚藝基地

台南雷雨彈猛炸…10點9分才宣布後壁停班課　黃偉哲臉書被灌爆

不斷更新／停課停班一覽　大雨狂炸中南部「1縣市、2地區」宣布了

【有色犬無誤XD】黃金獵犬咬裙子還被現場抓包！

【性別趴】是粉色的！阿公氣噗噗丟東西XD

【眼尖警抓酒駕】台中嫩妹騎車搖晃...短裙沾「嘔吐物痕跡」

【又是波音！】美航179人客機失火冒煙　乘客逃生畫面曝光

【趕投胎？】騎士無視學長右轉燈...路口硬超險被撞！

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【啊~~】水牛寶寶奇葩叫聲讓人忍不住跟著學XD

【冰塊的絕命終結站？】冰塊版溜滑梯！　網友想搭看到結局秒放棄

台中大樓水塔驚見男屍！吊掛遺體畫面曝　住戶急討論水質

【超萌表情包】多慧被粉絲慶生！見蛋糕燒太慢還打哈欠XD

快訊／氣象署宣布14:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

雨用倒的！雲林水林鄉「6小時雨量300毫米」　沿海區住家淹水無奈

雨炸嘉義！台積電AP7廠「泥水慘淹一片」畫面曝　員工捲褲泡水中

不只嘉義！　粉專「點名2縣市」會有劇烈雨勢：做好準備

巷口貼滿她的照片！女5年積欠387萬　融資公司「暗黑話術」曝光

雷雨轟炸！農田、道路「淹成一片汪洋」　嘉義人愣：車子變遊艇

雨勢今起連炸3天「入夜後更猛烈」　雲嘉南慎防劇烈天氣

在台灣就能學到全球最法國廚藝！高餐藍帶10年有成　打造創新永續蔬食廚藝基地

台南雷雨彈猛炸…10點9分才宣布後壁停班課　黃偉哲臉書被灌爆

不斷更新／停課停班一覽　大雨狂炸中南部「1縣市、2地區」宣布了

許老三出國放暑假「超齡穿搭」激美！拉下一字領 震撼1.4萬人：女大十八變

李宇柔兒罹罕病「醫生做實驗瞞病情」！苦撐15年驟逝　一發作四肢反折

男在機艙高喊「身上有炸彈」　英勇乘客包圍制伏飛機緊急降落

玩家抗爭成功！微軟妥協宣布《天外世界2》降低售價「80美」　

快訊／北海道規模5.3地震！最大震度4　未發海嘯警報

暖心畫面曝！苗栗台6線土石崩落 騎士互抬機車踩爛泥趕上班

高捷會高捷！悍將「野球搜查線」　黑幫教父降臨開球

快訊／氣象署宣布14:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

雨用倒的！雲林水林鄉「6小時雨量300毫米」　沿海區住家淹水無奈

知名伴手禮出包！「新竹福源花生醬」黃麴毒素超標

【有色犬無誤XD】黃金獵犬咬裙子還被現場抓包！

生活熱門新聞

快訊／大雷雨狂炸　嘉義縣今緊急宣布停班課

注意！明起7縣市陸續停水　最長斷水達8天

快訊／8級強風來了　10縣市豪大雨特報

竹節草上演「大復活」成颱　2021年盧碧也曾重生釀災

竹節草復活夾擊台灣　紫爆豪雨才要開始

黃偉哲點名YTR指責清潔隊！她反擊

即／大雷雨+強風國家警報！15縣市升豪大雨

快訊／8級強風來了　今晚「雨更大」

大雷雨突襲！紫一大坨豪雨警報升級

快訊／嘉義縣今緊急停班課　翁章梁發聲了

快訊／國家警報響！　大雷雨轟3縣市

LINE「1功能」千萬別開！　官方示警：任何理由都不行

謝淑薇：自由不是拿來變成傷人的武器

王小棣道歉了！　點名「這些立委」：讓你們被牽連

更多熱門

相關新聞

經部災害緊急應變小組二級開設　水利署盯曾文水庫防洪策略

經部災害緊急應變小組二級開設　水利署盯曾文水庫防洪策略

中央氣象署今(28)日持續發布豪雨特報，受低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，經濟部今日上午8時啟動災害緊急應變小組二級開設，經濟部次長賴建信指出，由於曾文水庫屬於高水位狀態，請南區水資源分署研擬防洪策略，緩降水位預留空間，以因應山區可能的豐沛水量。

不只嘉義！粉專「點名2縣市」有劇烈雨勢：做好準備

不只嘉義！粉專「點名2縣市」有劇烈雨勢：做好準備

農田、道路「淹成一片汪洋」　嘉義人愣：車子變遊艇

農田、道路「淹成一片汪洋」　嘉義人愣：車子變遊艇

不斷更新／停課停班一覽

不斷更新／停課停班一覽

台積電美國擴產遇監管瓶頸　美財長證實川普政府出手協助鬆綁法規

台積電美國擴產遇監管瓶頸　美財長證實川普政府出手協助鬆綁法規

關鍵字：

嘉義台積電淹水豪雨AP7黃泥水影音

讀者迴響

熱門新聞

《戲說》李宇柔15歲兒睡夢中驟逝！送醫搶救不治

具俊曄烈陽下守候大S

「普發1萬現金」政院最晚7／31覆議　國民黨嗆一定否決

快訊／大雷雨狂炸　嘉義縣今緊急宣布停班課

注意！明起7縣市陸續停水　最長斷水達8天

快訊／8級強風來了　10縣市豪大雨特報

葉元之挺過罷免「女貴人」是她！　網友：根本神助攻

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開

泫雅突PO裸照！「上身全脫光」大尺度照瘋傳

竹節草上演「大復活」成颱　2021年盧碧也曾重生釀災

竹節草復活夾擊台灣　紫爆豪雨才要開始

黃偉哲點名YTR指責清潔隊！她反擊

罷免失敗關店！老闆娘落淚離開花蓮

即／大雷雨+強風國家警報！15縣市升豪大雨

嘉義民宅大火1人送醫　屋內仍有人受困

更多

最夯影音

更多

【有色犬無誤XD】黃金獵犬咬裙子還被現場抓包！

【性別趴】是粉色的！阿公氣噗噗丟東西XD

【眼尖警抓酒駕】台中嫩妹騎車搖晃...短裙沾「嘔吐物痕跡」

【又是波音！】美航179人客機失火冒煙　乘客逃生畫面曝光

【趕投胎？】騎士無視學長右轉燈...路口硬超險被撞！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面