雷雨轟炸！農田、道路「淹成一片汪洋」　嘉義人愣：車子變遊艇

記者施怡妏／綜合報導

雲嘉南地區遭大雷雨轟炸，嘉義縣災情尤為慘重，縣府今早緊急宣布全縣停班停課。嘉義人分享一早的災情狀況，整條大馬路嚴重淹水，民眾撐傘穿雨衣，步履蹣跚走過，水深已達半個輪胎高，對面一輛車駛來，驚呼「車子快變遊艇」。還有網友分享田裡淹水的狀況，幾乎跟馬路一樣高度。

▲嘉義淹水。（圖／網友＠kuku_o555、＠a123691aaa授權）



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嘉義人在Threads發文，道路已完全被水淹沒，幾乎看不見原本的路面，一名穿著雨衣、撐傘的男子，步履蹣跚走在路上，對向一輛汽車駛來激起水花，「嘉義為什麼今天停班停課？因為車子快變遊艇了。」

另外一名網友分享嘉41-1鄉道田區的狀況，因暴雨轟炸而變成了一片汪洋，水位高度跟馬路一樣，「第一次看到這裡的田淹成這樣，另一邊的田也快淹上來，建議不要走這。」

對此，網友紛紛回應，「我剛剛快八點騎到這路口要去靖西分校，看一看不對怕刁車（拋錨），又轉從快速道路那邊過去」、「淹水真的是一件非常非常麻煩的事情，非常難整理，家裡會臭很久，財損嚴重」。

受到低壓帶加上西南風影響，雲嘉南地區遭到大雷雨轟炸，嘉義縣府今早緊急宣布全縣停班停課，目前各地紛紛傳出積淹水，部分道路水深及膝，因此暫時拉起封鎖線封閉。此外，台南市後壁地區已出現多處積淹水情形，台南市政府稍早也宣布停班停課。

影片獲網友「＠kuku_o555、＠a123691aaa」授權引用。



▼嘉義大雷雨狂炸，朴子市竹圍里淹水。（圖／記者翁伊森翻攝）