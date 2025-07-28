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台中大甲「大豪雨」淹水警戒！大雷雨一夜十發　居民起床移車

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲豪雨狂灌！氣象署一夜發布10次大雷雨即時訊息 。（圖／中央氣象署）

記者許力方／綜合報導

低壓帶加上西南風夾擊，「大雷雨」昨夜由北到南突襲，中央氣象署徹夜持續發布15縣市「豪雨特報」，台中大甲地區更是時雨量下破百毫米，不少居民眼見家中淹水，半夜睡不著覺，紛紛發文揭露災情。中央氣象署提醒，未來一周都需慎防豪大雨來襲，降雨時間長，恐有豪雨等級以上降雨發生。

氣象署截至凌晨2時許，一整夜針對北中南縣市共發布10次大雷雨警報，一陣豪雨猛灌，15縣市全納入警戒範圍，其中台中市更達到「大豪雨」等級降雨，新竹市、苗栗縣、彰化縣地區有局部大雨或豪雨，台南以北及宜蘭地區有局部大雨發生。累積雨量排行，台中大甲溪埔位列第一，時雨量甚至達到破百毫米。

▲▼苗栗也淹水。（圖／翻攝張文財臉書）

▲苗栗也有部分地區淹水。（圖／翻攝鄉民代表張文財臉書）

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」指出，范斯高颱風昨夜最後一舞，減弱為低壓，並進入北部陸地，正式消散，但受其殘留雲系影響，桃園至嘉義大雨持續中，尤其新竹至彰化沿海已有強降雨。

台中不少網友徹夜因暴雨難眠，有網友看見住家樓下淹水，水深約十公分，附近居民怕愛車泡水紛紛起來移車，PO文到「我愛大甲」等社團，大嘆「20年第二次淹水，較低地區半夜大家急忙移車。」水利署目前將大甲、大安、沙鹿、清水、梧棲、外埔全部列入一級淹水警戒區域。

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