獨／台中大樓水塔驚見男屍！吊掛遺體畫面曝　住戶急討論水質

記者許權毅／台中報導

台中市北區一棟社區大樓今日晚間驚傳水塔陳屍案，一名70多歲男子被親友發現陳屍在水塔內，消防局緊急出動特搜人員前往大樓頂樓將男子遺體救起，並進行吊掛作業，附近住戶得知此事，紛紛討論起近期水質是否有異常。

▲台中北區某大樓水塔驚見男屍，現場吊掛畫面曝。（圖／記者許權毅攝）



《ETtoday新聞雲》掌握現場吊掛作業畫面，只見該大樓水塔位於大樓凸起處，有約1層樓多的白鐵長梯，男子疑似就是從該處爬上頂端的水塔，再墜落陳屍於此，搜救人員、鑑識小組人員先爬上架設繩索，將設備吊起，並爬上頂樓拍照採證，當時伴隨陣陣閃電、陣陣雨滴，搜救採證作業難度加倍。

▲▼台中特搜大隊人員增援到場。（圖／記者許權毅攝）



第二警分局初步回應，男子疑似有慢性疾病，有留下書信，親友今日前往探望，才驚覺不對勁，警消則在今日晚間7點多獲報前往，發現男子已經陳屍在水塔內。

經搜救人員吊掛遺體回到大樓屋頂處後，由男子兒女到場確認身份，並由接體車送往台中殯儀館，全案預計由檢警相驗，釐清確切死因。

▲▼水塔出現男屍，大樓住戶紛紛討論起近期水質。（圖／記者許權毅攝）



▲台中某大樓水塔傳出男屍。（圖／記者許權毅翻攝）



● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995