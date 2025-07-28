嘉義恐怖雷聲！她「睡一半以為爆炸」　當地人崩潰：家裡變游泳池

▲嘉義大雷雨狂炸，後潭平安宮淹水。（圖／記者翁伊森翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

雲嘉南地區遭大雷雨轟炸，嘉義縣災情尤為慘重，縣府今早緊急宣布全縣停班停課。一名女網友心有餘悸表示，半夜被雷聲巨響嚇醒，「睡到一半以為什麼東西爆炸！」當地網友也紛紛回應，「我直接被打雷嚇醒」、「睡到一半家裡變游泳池」。

一名女網友深夜4點多在Threads表示，半夜熟睡的她，被突如其來的雷聲嚇壞，「嘉義的打雷也太可怕，睡到一半以為什麼東西爆炸！」

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其他網友也驚嚇回應，「現在睡不著了，挺難受」、「擔心停電，所以連夜把訂單先做起來，以至於現在都還沒睡」、「我直接被打雷嚇醒」、「像在耳邊完全睡不了」、「閃電也很瘋狂」、「台南也蠻大聲的」、「睡到一半家裡變游泳池」。

氣象署指出，受到低壓帶加上西南風影響，雲嘉南地區今遭到大雷雨轟炸，嘉義縣災情尤為慘重，縣府今早緊急宣布全縣停班停課，目前各地紛紛傳出積淹水，部分道路水深及膝，因此暫時拉起封鎖線封閉。

此外太保市累積雨量驚人，後潭平安宮出現淹水，水位淹沒汽車輪胎，市長鄭淑分表示，由於時雨量太大，導致該處上下游及周邊農地大量湧入春珠排水系統。該照片白車前處剛好有一水潭也因水勢無法洩出造成。目前雨勢減緩，陸續水淹狀況也減少。

太保市埤麻腳大排也因瞬間大雨而導致水位滿出，立委蔡易餘也到現場勘查，只見土黃色泥水不斷湧入地面，鄰近的村里也都遭殃，蔡易餘也提醒民眾不要靠近。

▼嘉義大雷雨狂炸，朴子市竹圍里淹水。（圖／記者翁伊森翻攝）

