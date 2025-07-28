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每日電訊報：英國已準備好為台灣而戰

▲▼英防長：台海若爆發戰爭　英國準備好與澳洲並肩作戰。（圖／路透）

▲英國國防大臣希利表示，若台海爆發戰爭，英國已準備與澳洲並肩作戰。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

英國威爾斯親王號航空母艦率領的打擊群，目前正在澳洲參加與美國等諸多盟友舉行的軍事演習。英國國防大臣希利（John Healey）表示，如果台海發生戰爭，英國已經準備好作戰，而澳洲將是跟英國一起並肩作戰的國家。

英國《每日電訊報》以「英國準備為台灣開戰」為題進行報導，威爾斯親王號航空母艦近日停靠在澳洲達爾文港，希利在艦上被媒體詢問，英國正在採取哪些措施，幫助台灣等國應對中國可能升級的軍事衝突時，他表示，「如果我們必須作戰，就像過去那樣，澳洲和英國是願意並肩作戰的國家，我們共同演習，並透過共同演習強化戰鬥準備，也能更有效地合作嚇阻對手」。

希利這些話是英國官員對於「未來可能發生的戰爭」所發表最強硬的言論之一。不過，希利也說，英國希望印太地區未來可能發生的任何衝突，都能以和平的外交手段解決。

報導也指出，英國派遣最龐大的威爾斯親王號航母打擊群到印太地區進行為期九個月的部署，顯示英國已經意識到印太地區的「威脅」正不斷上升。

這次威爾斯親王號航母停靠澳洲達爾文港，是自1997年以來首次有英軍航空母艦停泊澳洲，待演習結束後，打擊群預計會北上訪問日本，屆時可能會航經台灣海峽。

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