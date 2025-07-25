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女同事咖啡鹹鹹的！竟是被醫生「加料精液」　杯底黏稠物成證據

▲查普曼多次在女同事的咖啡加入自己的精液。（圖／翻攝自X）

▲查普曼多次在女同事的咖啡加入自己的精液。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

英國薩默塞特郡一名醫師多次在女同事的咖啡中偷偷加入自己的精液，因此被判12個月的社區服務，並被永久註銷醫師執照。被害者表示，被告多次主動請纓要幫她泡咖啡，但她卻發現咖啡喝起來「鹹鹹的」，並在杯底內發現可疑的黏稠物質，將咖啡保存交給警方，整起事件才曝了光。

根據《每日郵報》報導，57歲的查普曼（Nicholas Chapman）2020至2021年間經常主動替女同事泡咖啡，然而受害者不久後便察覺異狀，發現咖啡喝起來有「鹹味」，杯底還會留下濃稠物質。被害人後來在他的口袋中發現可疑的樣本罐，懷疑其中有異，因此將咖啡樣本送驗，而最終證實含有查普曼的DNA，這也成為他被定罪的關鍵證據。

查普曼不僅在女同事不知情的情況下，在咖啡加入自己的精液，還曾主動展示自己的生殖器照片，甚至詢問對方是否有在交友軟體上找過他，並多次對同事言語挑逗，且強吻、擁抱以及觸碰被害人屁股。

法院2023年判定查普曼強迫他人非自願攝取精液罪名成立，因此要求他進行12個月的社區服務以及200小時的無償工作，同時必須支付被害人3500英鎊（約14萬新台幣）的訴訟費用，10年內禁止與被害人聯絡。法院審理期間，他辯稱是因患有私密病症才需「頻繁採樣精液」，並聲稱是其他人惡作劇，把他的精液樣本加進咖啡。

英國醫學委員會（MPTS）認定查普曼的行為嚴重違反醫德，且涉及對職場地位的濫用，因此永久註銷其醫師執照。

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