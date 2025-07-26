川普出訪蘇格蘭4天！會晤英國首相施凱爾　呼籲歐洲停蓋風力發電

▲美國總統川普搭乘空軍一號出訪英國蘇格蘭。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普出訪英國蘇格蘭，展開為期4天的私人行程，他於當地時間25日晚間搭乘空軍一號抵達，預計28日會晤英國首相施凱爾。歐盟執委會主席馮德萊恩亦透過社群平台X證實，將於27日與川普會面，討論跨大西洋貿易事宜。川普受訪時對歐洲移民政策與風力發電政策提出批評。

根據英媒《BBC》，川普此次以私人訪問名義前往蘇格蘭，25日晚間8時30分左右抵達蘇格蘭南部的普雷斯特威克機場，隨即搭乘總統座車「野獸」前往位於南艾爾郡的川普坦伯利高爾夫度假村下榻。途中，他簡短受訪表示，「很高興來到蘇格蘭」，並盛讚蘇格蘭首席部長斯溫尼（John Swinney）是「好人」，預告將與對方會面。

斯溫尼稍早則強調，他將在與川普會晤時「為蘇格蘭發聲」。

川普提到，將預計28日與英國首相施凱爾會面，「我喜歡你們的首相。他比我更偏自由派一些，但他是個好人，他們為這項貿易協議努力了12年，這對英國是好事。」

▲美國總統川普與英國首相施凱爾宣布，兩國達成關稅協議。（圖／達志影像／美聯社）

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）亦於社群平台X公開表示，27日將會晤川普，針對跨大西洋貿易進行討論。

川普在記者會上針對歐洲移民與能源政策表達強烈立場。他認為歐洲各國必須「整頓起來」處理移民問題，否則歐洲將不復存在，「上個月，我們美國沒有人非法入境，我們完全關閉了邊境。歐洲各國也應該採取行動，阻止這場正在發生的入侵。」

針對能源政策，川普再度表達對風力發電的不滿，認為風力發電機不僅破壞田野與海洋景觀，且還殺死鳥類，「我對歐洲有兩件事要說：請停止興建風力發電機。你們正在毀掉自己的國家，這是一場悲劇。」

《BBC》指出，現任美國總統出訪蘇格蘭的情況，其實相當罕見。據悉，川普將在南艾爾郡坦伯利（Turnberry）停留至週末，之後前往其位於亞伯丁郡（Aberdeenshire）的另一處房產，為當地新建的18洞高爾夫球場主持開幕儀式。