竹節草3升級大復活！巨型環流夾台灣「紫爆豪雨」才開始　連下一周

▲竹節草敗部復活！連3升級再度成颱。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

原竹節草颱風敗部復活，中央氣象署表示，「竹節草」昨（26日）減弱為低氣壓，今（27日）2度增強、再度發展為颱風，未來預計在琉球附近徘徊，明（28日）起逐漸向西北西、朝浙江一帶前進。台灣同處於低壓帶中，尤其29日（下周二）起西南風有增強趨勢，西半部天氣將持續不穩定、尤其中南部地區雨勢明顯。

前氣象局長鄭明典分析，台灣附近海面有左、右2團雲系，右邊旋轉特徵比較明顯，左邊較不明顯。重點是兩者之間隱約有一條雲帶相連，這有點像「變形場」理論中所說，兩渦旋之間的「擴張線」（dilatation）。理論上，左邊的雲團會往南移而影響台灣。

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氣象署預估，竹節草進入中國後，強度將逐漸減弱，29日（下周二）起至8月1日（下周五）琉球至中國華中、華南一帶為低壓帶，這段時間台灣受到低壓帶影響，加上西南風增強帶來較多水氣，迎風面南部地區有陣雨或雷雨。苗栗、中部地區及東南部山區有短暫陣雨或雷雨，中南部地區易有大雨或局部豪雨發生，尤其29、30日南投及嘉義以南山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，29日午後大台北地區及北部山區也可能有局部大雨。

▼竹節草未來從台灣北方通過，其巨大環流將帶來「紫爆豪雨」。（圖／中央氣象署、NCDR）



天氣風險公司分析師吳聖宇指出，目前季風低壓槽的位置偏北，太平洋高壓的位置在更北邊，竹節草未來將大致沿著太平洋高壓邊緣向西北西到西北的方向往中國移動，直接影響台灣的機會目前來看應該不大。不過竹節草的寬廣環流將持續帶來降雨，大致分兩部分，首先是今晚到明天，除了中部以南原本的西南風迎風面降雨外，環流西側的南北風交會處將會逐漸來到台灣上空，對流發展旺盛，「氣象署給出的定量降雨預報以及模式做出來的雨量都不小」，尤其西半部可能有較明顯的降雨發生機會。

第二部分是29日之後，隨著竹節草靠近中國，台灣附近的風向會以西南到偏南風為主，容易降雨的區域會往南集中到雲嘉以南到高屏、恆春半島一帶，預報資料看起來降雨仍然不少，雨區可能往北擴大到新竹至中彰投一帶，因此中南部地區都要注意，尤其是嘉義以南地區，至於新竹以北到東半部則較為受地形的阻擋。



這種西南風降雨目前來看會一直持續到8月2日、3日（下周末）甚至更久，依照中期預報的資料可能要等到8月5日、6日左右才有機會隨著太平洋高壓西伸增強，季風低壓槽明顯減弱後而告一段落。總之，不穩定天氣看來還要延續7至10天左右。

【天氣說明】

●7/28（一）低壓帶及西南風影響－

中南部地區有陣雨、雷雨，易有短延時強降雨，有大雨或局部豪雨發生

北部地區及台東山區有短暫陣雨或雷雨，亦有局部大雨發生的機率

東半部地區以午後雷陣雨為主



●7/29~8/1（二~五）仍在低壓帶環境，西南風進一步增強－

南部地區有陣雨或雷雨，苗栗、中部地區及台東山區有短暫陣雨或雷雨

降雨時間長且易有短延時強降雨，中南部地區易有大雨或局部豪雨，尤其南投、嘉義以南山區慎防豪雨等級以上降雨發生

其他地區維持午後雷陣雨



●8/2~8/3（六~日）仍在西南風環境，強度稍減弱－

中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢

北東地區維持午後雷陣雨