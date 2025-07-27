　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

竹節草3升級大復活！巨型環流夾台灣「紫爆豪雨」才開始　連下一周

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR、翻攝NOAA）

▲竹節草敗部復活！連3升級再度成颱。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

原竹節草颱風敗部復活，中央氣象署表示，「竹節草」昨（26日）減弱為低氣壓，今（27日）2度增強、再度發展為颱風，未來預計在琉球附近徘徊，明（28日）起逐漸向西北西、朝浙江一帶前進。台灣同處於低壓帶中，尤其29日（下周二）起西南風有增強趨勢，西半部天氣將持續不穩定、尤其中南部地區雨勢明顯。

前氣象局長鄭明典分析，台灣附近海面有左、右2團雲系，右邊旋轉特徵比較明顯，左邊較不明顯。重點是兩者之間隱約有一條雲帶相連，這有點像「變形場」理論中所說，兩渦旋之間的「擴張線」（dilatation）。理論上，左邊的雲團會往南移而影響台灣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署預估，竹節草進入中國後，強度將逐漸減弱，29日（下周二）起至8月1日（下周五）琉球至中國華中、華南一帶為低壓帶，這段時間台灣受到低壓帶影響，加上西南風增強帶來較多水氣，迎風面南部地區有陣雨或雷雨。苗栗、中部地區及東南部山區有短暫陣雨或雷雨，中南部地區易有大雨或局部豪雨發生，尤其29、30日南投及嘉義以南山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，29日午後大台北地區及北部山區也可能有局部大雨。

▼竹節草未來從台灣北方通過，其巨大環流將帶來「紫爆豪雨」。（圖／中央氣象署、NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR、翻攝NOAA）

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR、翻攝NOAA）

天氣風險公司分析師吳聖宇指出，目前季風低壓槽的位置偏北，太平洋高壓的位置在更北邊，竹節草未來將大致沿著太平洋高壓邊緣向西北西到西北的方向往中國移動，直接影響台灣的機會目前來看應該不大。不過竹節草的寬廣環流將持續帶來降雨，大致分兩部分，首先是今晚到明天，除了中部以南原本的西南風迎風面降雨外，環流西側的南北風交會處將會逐漸來到台灣上空，對流發展旺盛，「氣象署給出的定量降雨預報以及模式做出來的雨量都不小」，尤其西半部可能有較明顯的降雨發生機會。

第二部分是29日之後，隨著竹節草靠近中國，台灣附近的風向會以西南到偏南風為主，容易降雨的區域會往南集中到雲嘉以南到高屏、恆春半島一帶，預報資料看起來降雨仍然不少，雨區可能往北擴大到新竹至中彰投一帶，因此中南部地區都要注意，尤其是嘉義以南地區，至於新竹以北到東半部則較為受地形的阻擋。

這種西南風降雨目前來看會一直持續到8月2日、3日（下周末）甚至更久，依照中期預報的資料可能要等到8月5日、6日左右才有機會隨著太平洋高壓西伸增強，季風低壓槽明顯減弱後而告一段落。總之，不穩定天氣看來還要延續7至10天左右。

【天氣說明】
●7/28（一）低壓帶及西南風影響－
中南部地區有陣雨、雷雨，易有短延時強降雨，有大雨或局部豪雨發生
北部地區及台東山區有短暫陣雨或雷雨，亦有局部大雨發生的機率
東半部地區以午後雷陣雨為主

●7/29~8/1（二~五）仍在低壓帶環境，西南風進一步增強－
南部地區有陣雨或雷雨，苗栗、中部地區及台東山區有短暫陣雨或雷雨
降雨時間長且易有短延時強降雨，中南部地區易有大雨或局部豪雨，尤其南投、嘉義以南山區慎防豪雨等級以上降雨發生
其他地區維持午後雷陣雨

8/2~8/3（六~日）仍在西南風環境，強度稍減弱－
中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢
北東地區維持午後雷陣雨

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 1 8985 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
暴雨猛灌宜蘭頭城！北宜公路「一夜2起落石坍方」
F4才剛復出「朱孝天鬆口喜訊」！阿信驚：你知道你給多大的承諾
全家隱藏版服務突爆紅！　僅7縣市找得到
DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開！　友人嚇壞：像受虐
竹節草3升級大復活！巨型環流夾台灣「紫爆豪雨」才開始　連下一
綠白有望和解？她列「3條件」喊話民進黨：合作還有可能

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

竹節草3升級大復活！巨型環流夾台灣「紫爆豪雨」才開始　連下一周

快訊／暴雨轟炸！宜蘭頭城一級警戒　多區出現淹水

快訊／「竹節草」復活！日本氣象廳認定：再次增強為颱風

快訊／低壓帶雨彈夜襲！9縣市「豪大雨特報」最新警戒區域曝

全家隱藏版服務突爆紅！店內塞「自助洗衣機」僅7縣市找得到

謝淑薇：自由不是拿來傷人的武器　一發文燒爆留言

台鐵大武至瀧溪晚間8時搶通　受影響旅客退票免手續費

雨更大！紫一大坨「大雷雨突襲」擴降北台灣　豪雨警報升級5縣市

同居1年！65元便當「超摳男友叫她去付錢」　千人噴：砲友還會請客

炎夏用「冰咖啡」開啟一天工作？專家「恐引發蛀牙」：無糖也一樣

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

【我全都要！】猿氣用這招環抱安芝儇、李雅英　火速遭逮捕

【8分鐘完成】盧秀燕冒雨「本命區投票」！　丈夫低調陪同

24席藍委全數保住！　朱立倫：賴清德應出面跟台灣人道歉

都是痕跡！8+9關4年勤練字　浪子變金筆：想寫得有溫度

「行李箱⮕行李香」 HOSHI台灣之旅很難忘

竹節草3升級大復活！巨型環流夾台灣「紫爆豪雨」才開始　連下一周

快訊／暴雨轟炸！宜蘭頭城一級警戒　多區出現淹水

快訊／「竹節草」復活！日本氣象廳認定：再次增強為颱風

快訊／低壓帶雨彈夜襲！9縣市「豪大雨特報」最新警戒區域曝

全家隱藏版服務突爆紅！店內塞「自助洗衣機」僅7縣市找得到

謝淑薇：自由不是拿來傷人的武器　一發文燒爆留言

台鐵大武至瀧溪晚間8時搶通　受影響旅客退票免手續費

雨更大！紫一大坨「大雷雨突襲」擴降北台灣　豪雨警報升級5縣市

同居1年！65元便當「超摳男友叫她去付錢」　千人噴：砲友還會請客

炎夏用「冰咖啡」開啟一天工作？專家「恐引發蛀牙」：無糖也一樣

謝霆鋒妹妹二胎平安出生！「湊成一個好字」放閃外籍男友

暴雨猛灌宜蘭頭城！北宜公路「一夜2起落石坍方」　消防分隊險被淹

曹興誠823不玩了！黃揚明諷「又半途而廢」：大罷免大放鳥

勞斯萊斯最新客製化車型「敦煌壁畫上身」！東西文化交會美如藝術品

U12／韓國快腿戰術奏效！3投聯手完封捷克　3戰全勝晉級

桃園寵物嘉年華登場　蘇俊賓：「三箭齊發」推動寵物友善城市

清境農場推高山電影院　父親節邀爸爸免費看溫馨動畫片

在那多山的日月潭任我行！　Come!BikeDay推每周末限定路線

直擊／SEVENTEEN「豪雨」當兵流露真情！　感性喊話：會等我們對吧

U12／墨西哥教頭靠「台古戰」擬戰略　米蘭達先發好投3比0鎖古巴

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

生活熱門新聞

白沙屯媽預言大罷免結局？重看籤詩全驚呆

快訊／8級強風來了　今晚「雨更大」

注意！明起7縣市陸續停水　最長斷水達8天

選前放話罷免失敗就關門！花蓮咖啡店真的結束營業了

他見罷免失敗1狀況「823恐逆轉7：0」　PTT炸鍋

LINE「1功能」千萬別開！　官方示警：任何理由都不行

醫曝4常見國民美食是「腸道毒藥」：恐餵養癌細胞

大罷免慘輸！前綠委喊「普發現金加碼到5萬」

大支「罷免歌」嗆五月天遭反噬！周杰倫昔轟：社會敗類

大罷免失敗！Cheap嘆極端支持者把人都嚇跑了

他一句翻譯「賴清德罷免談話」　網愣：甩得真徹底

這縣市發錢了！65歲以上「每人領1萬」

大雷雨突襲！紫一大坨豪雨警報升級

不是高鐵！他台北→新竹改搭「它」只花145元

更多熱門

相關新聞

暴雨轟炸！宜蘭頭城多區出現淹水

暴雨轟炸！宜蘭頭城多區出現淹水

豪雨來襲，宜蘭縣多區出現淹水情形，水利署示警，頭城鎮今（27日）晚間發布「一級警戒」。從水利署晚間9點30分累積雨量資料來看，3小時降雨量高達136.5毫米，而6小時、12小時與24小時的累積雨量都達到169毫米，民眾需提高警覺，留意淹水、土石流等災害風險。

快訊／「竹節草」復活！日本氣象廳認定：再次增強為颱風

快訊／「竹節草」復活！日本氣象廳認定：再次增強為颱風

大雷雨突襲！紫一大坨豪雨警報升級

大雷雨突襲！紫一大坨豪雨警報升級

竹節草颱風「對流雲系助攻」減弱又增強　中南部防劇烈雨勢

竹節草颱風「對流雲系助攻」減弱又增強　中南部防劇烈雨勢

颱風重創烏腳病醫療紀念館草蓆工廠文物泡水、市博出手搶救

颱風重創烏腳病醫療紀念館草蓆工廠文物泡水、市博出手搶救

關鍵字：

氣象氣象雲竹節草颱風颱風豪雨特報

讀者迴響

熱門新聞

大罷免大失敗　外媒反應一次看

具俊曄烈陽下守候大S

白沙屯媽預言大罷免結局？重看籤詩全驚呆

賴清德談大罷免結果　遭網友灌爆

葉元之挺過罷免「女貴人」是她！　網友：根本神助攻

快訊／8級強風來了　今晚「雨更大」

溜滑梯變砲房　國中妹啪啪台中哥12次懷孕！

注意！明起7縣市陸續停水　最長斷水達8天

小三熱水燙死媽…20年後電鍋砸死爸！台劇改編社會案件

選前放話罷免失敗就關門！花蓮咖啡店真的結束營業了

他見罷免失敗1狀況「823恐逆轉7：0」　PTT炸鍋

726罷免慘敗！劉寶傑預言成真網朝聖

LINE「1功能」千萬別開！　官方示警：任何理由都不行

醫曝4常見國民美食是「腸道毒藥」：恐餵養癌細胞

曹興誠表態放下823罷免：讓民進黨去努力

更多

最夯影音

更多

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面