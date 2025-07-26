雲端發票「1改變」大增中獎機率！一票嗨了：終於中500元

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

財政部25日開出114年5月-6月期統一發票中獎號碼，不少人驚喜發現中獎。就有網友在Threads上表示，意外發現這期雲端發票500元獎加開了70萬組，增加不少中獎機率。也有人感動直呼，對獎這麼多次，這次終於順利中獎。

有網友在Threads表示，雲端發票真的比較容易中獎，尤其這次500元的獎項竟然加碼到70萬組，讓中獎機率大增，忍不住分享自己的驚喜中獎經驗。也有其他人回應說，雖然早就改用雲端發票很久了，但這還是第一次中獎。

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其實，財政部賦稅署先前曾公告，為鼓勵民眾使用載具儲存雲端發票，今年5-12月期統一發票，每期雲端發票專屬獎500元獎將增開70萬組，由245萬組增為315萬組，每期雲端發票專屬獎開獎總組數將由256萬6030組增加至326萬6030組，可以享有更多中獎的小確幸。

受惠統一發票獎金預算解凍，財政部規劃5-12月期每期統一發票開獎組數，雲端發票專屬獎500元獎組數每期將增開70萬組，由245萬組增加為315萬組，其餘獎別開獎組數維持不變，每期雲端發票專屬獎開獎總組數將由256萬6030組增加至326萬6030組，讓民眾享有更多中獎機會，也鼓勵民眾多多使用載具儲存發票。