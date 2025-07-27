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日媒評「罷免親中立委」慘敗！　《時事》點出台灣1關鍵危機

▲▼罷免投票 唱票 開票 王鴻薇選區 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲日媒認為，大罷免失敗無疑將再度加深朝野對立 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者王佩翊／編譯

台灣26日進行的大規模罷免投票全數未通過，日媒《時事通信社》報導稱，台灣此次大罷免的背景是被視為「親中」的國民黨與主張「反中」的民進黨之間的裂痕，而大罷免大失敗讓原本希望藉此打破「朝小野大」僵局的民進黨陷入新的窘況，此次投票恐將加深台灣朝野之間的對立。

《時事通信社》報導，賴清德呼籲全台團結對抗中國大陸威脅，同時也表態支持罷免運動，強調「民進黨會與人民站在一起」。《朝日電視台》報導，國民黨主席朱立倫則強烈反彈，批評賴清德此舉是想「讓在野黨消失、實施一黨專政」，直指這場罷免行動是對反對勢力的政治打壓。

報導引述罷免支持者說法稱，由國民黨主導的國防預算刪減行為形同「向中國獨裁政權靠攏」，有民眾痛批其不顧台灣利益。而賴清德早在2月就提出要將國防預算提高至GDP的3%以上，以強化與美國、特別是川普陣營的防衛合作，並對中國的牽制行為進行反制。如果賴清德政府提案的預算遭刪減或凍結，結果將對中國有利。

罷團24日在台北市中心舉行集會，參與者指控國民黨削弱台灣防衛力量。相對地，隔日國民黨也在同地點舉辦反罷集會，立法院長韓國瑜表示，一旦罷免成功，「恐讓民進黨走向一黨獨大」。

報導直言，中國也在台灣社會分裂之際趁隙介入，國台辦發言人痛批民進黨「用盡各種手段打壓在野黨」，對國民黨明顯站台。而台灣陸委會則警告，中共已赤裸裸干預台灣內政，特別是企圖左右罷免投票走向，對台灣民主構成重大威脅。

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