　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

石破茂「願為日本犧牲自己」！　NHK專訪：非戀棧首相職位

▲▼日相石破茂所領導的自民黨在參議院改選慘敗，恐將面臨內外逼宮的窘境。（圖／路透）

▲日本首相石破茂不顧反彈聲浪，堅持留任。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本首相石破茂近日接受NHK專訪，談及日美貿易談判的進展與執政聯盟在參議院選舉中大敗。雖然自民黨內部對他留任首相一職有出現反彈聲浪，但他強調，國家利益是最重要的，身為行政最高負責人，必須將個人情感擱置，專注於國政。石破表示，他無任何私心，願意為國家犧牲自己。

石破茂接受專訪時強調，將會確實執行與美國就關稅措施達成的協議，並承諾全力支援日本國內產業。他指出，目前已有4318項日本商品出口至美國，不能讓中小企業和自營業者心生不安，為此，他將會負起責任，推行關稅協議。

他表示，「我沒有任何私心，願意為了國家的未來犧牲自己。」強調會持續投入政策推動，並扛起應有的責任。

對於自民黨內部對他留任首相的反彈聲浪，石破茂則表示，「目前最重要的是國家利益。一旦考慮到自己的事，就會有其他不同的判斷，但是作為行政最高負責人，我必須控制自己想法。」

石破指出，「妥善處理關稅問題，並將其連結到日本的生存與繁榮，是我該負的責任。」他強調，自己並非戀棧權位或是非得繼續擔任首相，他只是不懷任何私心，想要犧牲自己，全力為國民與國家未來而努力。

另一方面，針對物價持續上漲，他指出，「在參議院選舉期間，雖然有關於『該發放補助還是減稅』、『如何改革社會保障』等議題出現，但實際上並未進行充分討論。」

當被問到是否考慮在野黨主張的「降低消費稅」方案時，石破表示，「如果有人能夠提出明確的數據說明『就算降低消費稅，社會保障與國家財政也能維持正常運作』，我希望他們提出具體建議。」表達了願意與在野黨展開協商的意願。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 8585 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／25：0反罷免大勝利　韓國瑜發聲了
快訊／24席藍委全數保住！　朱立倫：賴清德應出面跟台灣人道歉
快訊／罷免不成立　高虹安現身喊話了
台中3席全保住　藍委齊謝盧秀燕「市政助攻」
大罷免大失敗！　黃暐瀚：民意展現不支持民進黨、不支持賴清德
LIVE／大罷免大失敗　朱立倫親上火線召開記者會
快訊／大罷免結果揭曉！確定25比0完封　藍委、高虹安全數安全
快訊／真的24:0！全台24國民黨立委反罷免大成功
台中3藍委全守住！　盧秀燕說話了
快訊／快要完封！全台20藍委反罷免成功
反惡罷成功！趙少康要賴清德下台　「天下竟然有這麼蠢的執政黨」
快訊／挺過大罷免！　徐巧芯哽咽2度鞠躬致謝：未來努力服務大眾
林濁水：民進黨對不起罷團　傲慢、背離民主連側翼都沒有當好
快訊／台北5席都守住！全台15藍委反罷免成功
快訊／立委服務處驚傳意外！男當場失去呼吸心跳
傅崐萁挺過罷免　罷團認遺憾：尊重多數花蓮人決定
大罷免大失敗　曹興誠：志工的力量拚不過藍營基本盤的動員

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

柬埔寨士兵前線「爽拍TikTok」影片外流！　自爆：是我們先開火

石破茂「願為日本犧牲自己」！　NHK專訪：非戀棧首相職位

泰柬交火！超過3萬柬埔寨人緊急返國　大批人潮曝光

南韓關稅談判關鍵在下周！　南韓府方：美國高度關注「造船合作」

泰國今加派2架「獅鷲戰機」增援F-16！　再轟柬埔寨2軍事目標

泰王出手了！公開2大承諾　泰軍：有望7天內局勢降溫

新加坡對等關稅「全球最低」？副總理赴美見財長　盼爭取最大利益

泰軍：「100柬埔寨士兵」前線陣亡！　2天爆10起邊境衝突

自家後院裸體「被Google街景拍下」　男10年後獲賠37萬

美國賺到盆滿缽滿！川普考慮發「關稅紅包」　簽退稅支票給人民

【超U質水準】凱道散場才1分鐘「超乾淨」！　椅子「全收好疊齊」網：台灣公民素質太扯

【道歉呢？】輾斃男大生肇事駕駛現身殯儀館　阿公阿嬤淚見愛孫最後一面

【措手不及...】屏東85歲翁國道大迴轉！　後車躲閃不及高速衝撞

【雨中集結】凱道反罷造勢破15萬人

【這熱度會出人命】頂著38度高溫施工 工人被活活熱昏倒地！

明道見F4合體興奮聯絡朱孝天　「發現被刪好友」重加後笑翻

連晨翔為愛下廚「狀況百出」XD 劉品言試吃讚：可以耶！

阿KEN甜甜圈爆紅睡不好　阿緯:找人陪睡就可以了

【與死神擦肩而過】轉彎不讓直行？ 騎士被曳引車撞飛重摔！

Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！

柬埔寨士兵前線「爽拍TikTok」影片外流！　自爆：是我們先開火

石破茂「願為日本犧牲自己」！　NHK專訪：非戀棧首相職位

泰柬交火！超過3萬柬埔寨人緊急返國　大批人潮曝光

南韓關稅談判關鍵在下周！　南韓府方：美國高度關注「造船合作」

泰國今加派2架「獅鷲戰機」增援F-16！　再轟柬埔寨2軍事目標

泰王出手了！公開2大承諾　泰軍：有望7天內局勢降溫

新加坡對等關稅「全球最低」？副總理赴美見財長　盼爭取最大利益

泰軍：「100柬埔寨士兵」前線陣亡！　2天爆10起邊境衝突

自家後院裸體「被Google街景拍下」　男10年後獲賠37萬

美國賺到盆滿缽滿！川普考慮發「關稅紅包」　簽退稅支票給人民

挺過罷免！廖先翔疾呼：這場大罷免全台人民沒有贏家

罷免結果非終點　沈伯洋：台灣人不能被分裂「這是共產黨要的」

25：0反罷免大勝利　韓國瑜發聲了

湯智鈞揮別男團賽低潮　世大運霸氣出擊奪射箭反曲弓金牌

黃建賓守住了！鞠躬感謝選民 ：台東只有四種人

不斷更新／25:0！國民黨24立委+民眾黨1市長「反罷免贏了」

洪孟楷罷免案未過關　現身感謝支持者：台灣需要監督的力量

甭請辭北市黨部代理主委　戴錫欽：投票結果我們謙卑面對

快訊／大罷免「輾壓式大失敗」！黑熊學院：不盡人意但不會放棄

快訊／24席藍委全數保住！　朱立倫：賴清德應出面跟台灣人道歉

【飛機面對面】桃機驚見「班機頭對頭」！　民航局：要求管制員給予正確指令

國際熱門新聞

北韓「全面取締巨乳」　路上看到就帶去檢查

知名神廟竟「毀屍滅證」數百具　清潔工爆：婦幼受到性侵

有台灣了？　川普將寄出200封關稅信：15-20%

泰國宣布　邊境8地戒嚴

烏10萬兵拒服從命令　揚言「開拔基輔」

最狂民主實驗　台灣「大罷免」吸全球關注

泰柬交火邊境出現陰莖雕像！竟是為抵禦黑魔法

即／泰柬再交火　柬埔寨清晨「突襲邊境」

快訊／10枚炮彈落入寮國！民宅受損

大馬居中調停　泰方「設1條件」同意停火

即／美軍突襲敘利亞　擊斃ISIS領袖父子3人

烏克蘭「紅軍城」陷落倒數？俄軍攻入畫面瘋傳

泰出動8軍艦　柬埔寨國防部：嚴陣以待

淪性奴！女被警輪流性侵　虐到子宮出血

更多熱門

相關新聞

美韓關稅進度曝　韓：美國高度關注造船合作

美韓關稅進度曝　韓：美國高度關注造船合作

對此，南韓政府加速對美談判，原先因行程改變而臨時取消的「2+2財政通商首長會談」也確認下周進行，而南韓外交部長趙顯也預計下周會晤美國國務卿盧比歐。

關稅上路倒數　南韓急了！派外長赴美談判

關稅上路倒數　南韓急了！派外長赴美談判

台婦「攀日本第3高峰」失足！直升機救援

台婦「攀日本第3高峰」失足！直升機救援

廁所4物品　恐掩蓋健康警訊

廁所4物品　恐掩蓋健康警訊

金正男遭暗殺前「1反常舉動」曝！

金正男遭暗殺前「1反常舉動」曝！

關鍵字：

日本石破茂貿易談判自民黨日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／全台25選區結果一次看

趙少康「亮票」！投完罷免票太開心　最高恐挨罰20萬

網紅女警被男友偷拍性愛片　新北警花突發文：謝謝關心

快訊／7-11開出9組發票大獎！只花20元就中千萬

他早已預測0席！揭「大罷免大失敗」致命原因

醫曝4常見國民美食是「腸道毒藥」：恐餵養癌細胞

北韓「全面取締巨乳」　路上看到就帶去檢查

不斷更新／新北5立委「不同意票」領先　將與侯友宜開記者會

罷免金句「小小多山的國家」出自共黨詩人

不斷更新／台中大罷免開票！3席不同意全領先

吳宗憲出手了！　宣布新動向簽下他

立委不同意票全領先！他喊「看來大失敗了」

張碧晨稱是《花千骨》插曲唯一原唱　汪蘇瀧撕破臉收回授權

傅崐萁喊話賴清德坐下來談

預測0～1人被罷免！他點名2人：下台機率高

更多

最夯影音

更多

【超U質水準】凱道散場才1分鐘「超乾淨」！　椅子「全收好疊齊」網：台灣公民素質太扯

【道歉呢？】輾斃男大生肇事駕駛現身殯儀館　阿公阿嬤淚見愛孫最後一面

【措手不及...】屏東85歲翁國道大迴轉！　後車躲閃不及高速衝撞

【雨中集結】凱道反罷造勢破15萬人

【這熱度會出人命】頂著38度高溫施工 工人被活活熱昏倒地！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面