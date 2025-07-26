石破茂「願為日本犧牲自己」！　NHK專訪：非戀棧首相職位

▲日本首相石破茂不顧反彈聲浪，堅持留任。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本首相石破茂近日接受NHK專訪，談及日美貿易談判的進展與執政聯盟在參議院選舉中大敗。雖然自民黨內部對他留任首相一職有出現反彈聲浪，但他強調，國家利益是最重要的，身為行政最高負責人，必須將個人情感擱置，專注於國政。石破表示，他無任何私心，願意為國家犧牲自己。

石破茂接受專訪時強調，將會確實執行與美國就關稅措施達成的協議，並承諾全力支援日本國內產業。他指出，目前已有4318項日本商品出口至美國，不能讓中小企業和自營業者心生不安，為此，他將會負起責任，推行關稅協議。

他表示，「我沒有任何私心，願意為了國家的未來犧牲自己。」強調會持續投入政策推動，並扛起應有的責任。

對於自民黨內部對他留任首相的反彈聲浪，石破茂則表示，「目前最重要的是國家利益。一旦考慮到自己的事，就會有其他不同的判斷，但是作為行政最高負責人，我必須控制自己想法。」

石破指出，「妥善處理關稅問題，並將其連結到日本的生存與繁榮，是我該負的責任。」他強調，自己並非戀棧權位或是非得繼續擔任首相，他只是不懷任何私心，想要犧牲自己，全力為國民與國家未來而努力。

另一方面，針對物價持續上漲，他指出，「在參議院選舉期間，雖然有關於『該發放補助還是減稅』、『如何改革社會保障』等議題出現，但實際上並未進行充分討論。」

當被問到是否考慮在野黨主張的「降低消費稅」方案時，石破表示，「如果有人能夠提出明確的數據說明『就算降低消費稅，社會保障與國家財政也能維持正常運作』，我希望他們提出具體建議。」表達了願意與在野黨展開協商的意願。