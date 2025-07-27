曹興誠表態放下823罷免：讓民進黨去努力　藍綠對決的仗打不起

▲大罷免三號志工曹興誠。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

726大罷免大失敗，聯電創辦人曹興誠今（27日）向志工表達感謝，並表態823的罷免，他勸大家放下，「讓民進黨去努力吧。那是藍綠對決的仗，我們打不起。那也是民進黨翻轉國會最後的機會，責任重大，我們也承擔不起。」

曹興誠今日在臉書發布給志工們的信，內容指出，我們贏了什麼？輸了什麼？這次大罷免，我們沒有成功，但我們並沒有輸。我們這次的訴求是「抗共保台」；因此支持我們的，都是抗共的同伴。能讓這麼多同伴一起站出來表態抗共，是一大成功。

曹興誠說，國民黨罵我們「抹紅」他們，極力辯白他們與「紅」無關，徐巧芯更公開說她「反共」，這也是我們的大成功。我們以後就可以監督她是不是真的反共。徐巧芯因我1994年和曾慶紅吃過飯，2013年去北京參加過兩岸論壇，罵我是「舔共始祖鳥」。她把和中共接觸定義為「舔共」，等於罵了所有去和中共「交流」的國民黨立委，這也是我們難得的收獲。

曹興誠指出，二階罷免沒成案前，大部分國民黨立委都囂張跋扈、不可ㄧ世；二階成案後，她們突然變得溫柔謙卑，趕緊解凍預算，還四處拜訪選民，哈腰鞠躬。連「佛擋殺佛」的徐巧芯，都刻意趴在機車道上燒香拜佛，哭哭啼啼求人同情。這些都是大罷免帶來的成果。

曹興誠認為，去藍營地盤罷免藍營立委，本來就是近乎不可能的任務。他在24個區域二階連署完成後，就公開表示，罷團已經成功，但能力也已耗竭，此後就是藍綠對決；因此三、四階應該由民進黨接手。但後來民進黨推脫，只想當不用負責的「側翼」，他就已經感到不妙。然而為免志工們失望，只好繼續擔任3號志工，明知不可為而為之。

曹興誠提到，想想也不過是提供一些資金，被糟踏、誹謗、汚衊而已，他都承受得起。昨天罷免未成，心裏其實超級平靜。對學禪的人而言，得失之心都是「妄念」。得了，代表更多的責任，更多的煩惱；未得，煩惱就此中斷，心中反而雲淡風輕。他要鼓勵大家，人生重在過程，不在成果。人最後都要兩手空空回歸塵土，所以重點在我們是否真的愛過？活過？

曹興誠說，過去的一年多，他有幸和大家一起努力、一起宣講、一起歡呼，活的無比充實。每次看到大家，都有深深的感動和感恩。我們一起喚起了反共的意識。為了保護台灣主權我們高喊過，為了拉票我們流汗過，遭到羞辱，我們忍讓過。我們認識了彼此，尊敬彼此、關懷彼此，建立起了深厚的友誼。贏了這麼多，我們哪有輸？有愛才有贏。恨我們的，笑我們的，讓我們憐憫他們。

至於823的罷免，曹興誠表態，勸大家放下，讓民進黨去努力吧。那是藍綠對決的仗，我們打不起。那也是民進黨翻轉國會最後的機會，責任重大，我們也承擔不起。我們團結起來，以後有許多保家衛國的事可以做。此刻不必為民進黨耗盡我們所有的能量。台灣是福地，老天會保佑我們；大家不用害怕擔心。祝大家盡快找回平靜快樂！