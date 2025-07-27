　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

民進黨10年優勢時代終結　小笠原欣幸：中共恐趁勢加強滲透

▲國民黨立委徐巧芯成功挺過大罷免，感謝選民力挺。（圖／路透）

▲國民黨立委徐巧芯成功挺過大罷免，感謝選民力挺。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

台灣26日舉行針對24名中國國民黨立法委員的大規模罷免投票，結果沒有任何一區達到罷免成立門檻。清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸指出，民進黨長期打出的「抗中保台」路線，這次罷免投票中被否定，自2014年太陽花學運後、延續近10年的民進黨優勢時代正式結束，中共恐趁勢加強滲透。

小笠原欣幸曾多次精準預測台灣選舉結果，他向日本《產經新聞》表示，年初公民團體發起罷免行動時氣勢如虹，民進黨也積極協助，但國民黨後續透過後援會及說明會逐步扭轉劣勢，尤其總統賴清德6月下旬「打掉雜質」的發言，反而激起在野支持者的憤怒，成為國民黨反擊的轉捩點。

小笠原說，國民黨一度連署不順、中央指揮鬆散，情勢對自己不利，但基層努力慢慢拉回票源。對照民進黨，雖然高喊罷免親中勢力，卻未能持續凝聚選民意志，「到最後階段，國民黨的氣勢已經回升，罷免派則顯得後勁不足。」

對於罷免派來說，原本設定至少要成功罷免6人，最好能達到10人，否則後續補選無法打出氣勢。如今24席全數留任，等於目標全面落空。他進一步指出，8月23日還有7名國民黨立委面臨罷免投票，但目前簽署門檻仍未達成，「成功的可能性不高。」

這場罷免投票也折射出台灣政治版圖的變化。小笠原分析，台灣目前民意呈現「M字型」對立，賴清德總統的支持與不支持、朝野政黨的支持率各自鞏固一方，關鍵在於哪邊的人實際走進投票所。

▲▼民眾在大雨中響應大罷免造勢活動。（圖／路透）

▲民眾在大雨中響應大罷免造勢活動。（圖／路透）

小笠原說，「很多選民心裡有疑問，是否可以用罷免去推翻去年才選出的民意？這樣的想法，最終驅使他們投下不同意票。」

他進一步點出，這場罷免戰也是對「抗中保台」論述的檢驗。國民黨與民眾黨支持者認為，如果讓民進黨取得立院過半，將失去制衡功能，甚至用「獨裁」形容執政黨。

雖然「獨裁」一詞用於民主成熟的台灣爭議頗大，但在野陣營間確實流傳著民進黨濫權、司法打壓反對派的論調。小笠原表示，「罷免結果清楚顯示，選民並未認同『國民黨立委是親中派』的說法。」

小笠原指出，這場投票象徵著自2014年太陽花學運後、延續近10年的民進黨優勢時代正式結束，去年總統與立委選舉已露端倪，這次更被再次印證。他預估，未來的地方選舉與2028年總統大選都將受到這場罷免失敗的影響。

值得注意的是，雖然政治板塊出現變動，長期民調仍顯示台灣人的「台灣認同」與「維持現狀」的想法並未改變。小笠原說，「改變的是朝野勢力趨於五五波，不再是一面倒的民進黨優勢。」

此外，年輕選民成為另一股重要變數。他觀察，許多年輕人對民進黨感到失望，批評政府未能改善低薪、房價飆漲等困境，「但這不代表他們想統一，中國若真的打過來，他們也不接受；只是質疑民進黨打著抗中保台的旗號，鞏固權力、忽視民生。」

同時，也有不少青年仍支持賴政府在面對中國時不低頭，顯示世代間同樣存在分歧。

小笠原最後提醒，這場罷免行動的結果，形同否定民進黨長期主打的「抗中保台」路線，對北京而言是一個有利契機，「中國共產黨對台的滲透工作，可能在這樣的氛圍下更加順利。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 1 8985 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「面罩男」全裸穿透明雨衣進超商！民眾看傻
曹興誠表態！放下823罷免：讓民進黨去努力　
快訊／13縣市大雨特報！　最新警戒區域曝
趙少康喊話賴清德「停止823大罷免」　列失敗10大原因
他見1狀況「823恐逆轉7：0」　網炸鍋：根本地基主
呱吉1句「我們一定還有下次」惹議　大票戰翻
公民權還有創制和複決　鄭運鵬：罷團才是掌握民主武器人民最大黨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

曼谷捷運「乘客在地板炸屎」！車廂飄惡臭　恐怖影片曝

又是波音！美航179人客機失火冒煙　乘客逃生畫面曝光

柬埔寨少將「遭砲彈擊中」前線陣亡！　首名高級軍官喪命

不甩川普！泰控「柬軍開火擊中民宅」　交火進入第4天

民進黨10年優勢時代終結　小笠原欣幸：中共恐趁勢加強滲透

日媒評「罷免親中立委」慘敗！　《時事》點出台灣1關鍵危機

大罷免全數未過　美學者：政治對立恐削弱國安

加薩陷嚴重饑荒！　以色列重啟空投物資、劃設人道走廊

南華早報：民進黨誤判情勢　選民拒絕政治報復

美沃爾瑪爆隨機傷人！　歹徒持刀狂刺11人

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

【8分鐘完成】盧秀燕冒雨「本命區投票」！　丈夫低調陪同

都是痕跡！8+9關4年勤練字　浪子變金筆：想寫得有溫度

「行李箱⮕行李香」 HOSHI台灣之旅很難忘

【我全都要！】猿氣用這招環抱安芝儇、李雅英　火速遭逮捕

24席藍委全數保住！　朱立倫：賴清德應出面跟台灣人道歉

曼谷捷運「乘客在地板炸屎」！車廂飄惡臭　恐怖影片曝

又是波音！美航179人客機失火冒煙　乘客逃生畫面曝光

柬埔寨少將「遭砲彈擊中」前線陣亡！　首名高級軍官喪命

不甩川普！泰控「柬軍開火擊中民宅」　交火進入第4天

民進黨10年優勢時代終結　小笠原欣幸：中共恐趁勢加強滲透

日媒評「罷免親中立委」慘敗！　《時事》點出台灣1關鍵危機

大罷免全數未過　美學者：政治對立恐削弱國安

加薩陷嚴重饑荒！　以色列重啟空投物資、劃設人道走廊

南華早報：民進黨誤判情勢　選民拒絕政治報復

美沃爾瑪爆隨機傷人！　歹徒持刀狂刺11人

高雄市警局「揮汗夢工廠」啟用　拘留所華麗轉身為健身中心

曼谷捷運「乘客在地板炸屎」！車廂飄惡臭　恐怖影片曝

徐巧芯嗆卓榮泰立刻下台、內閣改組　「多次明示大罷免不適任」

他一句直白翻譯「賴清德罷免談話」　網愣：甩得真徹底

「台灣內戰」李灝宇炸裂第10轟刺殺鄭宗哲　雙星皆有安打海盜勝出

因一場床戲打開信任開關　陳妤與「她」毫無秘密

捕獲野生林依晨！產後1個半月「素顏零偽裝」現身永康街

黃金海岸男童溺水失蹤第4天　直升機+無人機持續搜索

銀樓千萬金飾遭洪水沖走！陸村民竟「帶探測儀」尋寶

北市男拒盤查催油門險撞警！渾身酒氣拒測　涉妨害公務被逮

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

國際熱門新聞

大罷免大失敗　外媒反應一次看

快訊／川普：泰柬同意停火　不然就課36%

Google地圖「1功能」要掰了！

知名神廟竟「毀屍滅證」數百具　清潔工爆：婦幼受到性侵

北韓「全面取締巨乳」　路上看到就帶去檢查

「毒梟奶奶」操縱家族販毒網！

柬士兵前線爽拍TikTok！自爆：我們先開火

自家後院裸體被Google街景拍下　獲賠37萬

淪性奴！女被警輪流性侵　虐到子宮出血

好市多牛奶過期7天沒壞　背後原因會員讚爆

罷親中立委慘敗！《時事》：恐加深台朝野對立

港媒：民進黨誤判情勢　選民拒絕政治報復

大罷免槓龜！彭博：挫敗賴清德施政

馬斯克被揭下令切斷星鏈！　烏克蘭大反攻變「瞎打」

更多熱門

相關新聞

罷親中立委慘敗！《時事》：恐加深台朝野對立

罷親中立委慘敗！《時事》：恐加深台朝野對立

台灣26日進行的大規模罷免投票全數未通過，日媒《時事通信社》報導稱，台灣此次大罷免的背景是被視為「親中」的國民黨與主張「反中」的民進黨之間的裂痕，而大罷免大失敗讓原本希望藉此打破「朝小野大」僵局的民進黨陷入新的窘況，此次投票恐將加深台灣朝野之間的對立。

鄭運鵬：罷團才是掌握民主武器人民最大黨

鄭運鵬：罷團才是掌握民主武器人民最大黨

快訊／大罷免結果出爐　國台辦發聲：民進黨政治操弄違背台灣人心民意

快訊／大罷免結果出爐　國台辦發聲：民進黨政治操弄違背台灣人心民意

大罷免失敗　美學者：政治對立恐削弱國安

大罷免失敗　美學者：政治對立恐削弱國安

港媒：民進黨誤判情勢　選民拒絕政治報復

港媒：民進黨誤判情勢　選民拒絕政治報復

關鍵字：

國民黨民進黨大罷免大罷免失敗小笠原欣幸

讀者迴響

熱門新聞

大罷免大失敗　外媒反應一次看

賴清德談大罷免結果　遭網友灌爆

選前放話罷免失敗就關門！花蓮咖啡店真的結束營業了

溜滑梯變砲房　國中妹啪啪台中哥12次懷孕！

葉元之挺過罷免「女貴人」是她！　網友：根本神助攻

快訊／8級強風來了　今晚「雨更大」

726罷免慘敗！劉寶傑預言成真網朝聖

823還有大罷免　游盈隆：現在就可確定「7：0」

高虹安獲逾12萬不同意罷免票　他發現1有趣現象

LINE「1功能」千萬別開！　官方示警：任何理由都不行

大罷免大失敗　陳其邁發聲了

大罷免24+1：0完封！　資深媒體人：腥風血雨才正要開始

快訊／7-11開出9組發票大獎！只花20元就中千萬

他挺過罷免「顛倒勇」　從不被看好變國民黨中生代明星

楊蕙如怒轟柯建銘：大戰犯大滾蛋

更多

最夯影音

更多

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面