民進黨10年優勢時代終結　小笠原欣幸：中共恐趁勢加強滲透

▲國民黨立委徐巧芯成功挺過大罷免，感謝選民力挺。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

台灣26日舉行針對24名中國國民黨立法委員的大規模罷免投票，結果沒有任何一區達到罷免成立門檻。清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸指出，民進黨長期打出的「抗中保台」路線，這次罷免投票中被否定，自2014年太陽花學運後、延續近10年的民進黨優勢時代正式結束，中共恐趁勢加強滲透。

小笠原欣幸曾多次精準預測台灣選舉結果，他向日本《產經新聞》表示，年初公民團體發起罷免行動時氣勢如虹，民進黨也積極協助，但國民黨後續透過後援會及說明會逐步扭轉劣勢，尤其總統賴清德6月下旬「打掉雜質」的發言，反而激起在野支持者的憤怒，成為國民黨反擊的轉捩點。

小笠原說，國民黨一度連署不順、中央指揮鬆散，情勢對自己不利，但基層努力慢慢拉回票源。對照民進黨，雖然高喊罷免親中勢力，卻未能持續凝聚選民意志，「到最後階段，國民黨的氣勢已經回升，罷免派則顯得後勁不足。」

對於罷免派來說，原本設定至少要成功罷免6人，最好能達到10人，否則後續補選無法打出氣勢。如今24席全數留任，等於目標全面落空。他進一步指出，8月23日還有7名國民黨立委面臨罷免投票，但目前簽署門檻仍未達成，「成功的可能性不高。」

這場罷免投票也折射出台灣政治版圖的變化。小笠原分析，台灣目前民意呈現「M字型」對立，賴清德總統的支持與不支持、朝野政黨的支持率各自鞏固一方，關鍵在於哪邊的人實際走進投票所。

▲民眾在大雨中響應大罷免造勢活動。（圖／路透）



小笠原說，「很多選民心裡有疑問，是否可以用罷免去推翻去年才選出的民意？這樣的想法，最終驅使他們投下不同意票。」

他進一步點出，這場罷免戰也是對「抗中保台」論述的檢驗。國民黨與民眾黨支持者認為，如果讓民進黨取得立院過半，將失去制衡功能，甚至用「獨裁」形容執政黨。

雖然「獨裁」一詞用於民主成熟的台灣爭議頗大，但在野陣營間確實流傳著民進黨濫權、司法打壓反對派的論調。小笠原表示，「罷免結果清楚顯示，選民並未認同『國民黨立委是親中派』的說法。」

小笠原指出，這場投票象徵著自2014年太陽花學運後、延續近10年的民進黨優勢時代正式結束，去年總統與立委選舉已露端倪，這次更被再次印證。他預估，未來的地方選舉與2028年總統大選都將受到這場罷免失敗的影響。

值得注意的是，雖然政治板塊出現變動，長期民調仍顯示台灣人的「台灣認同」與「維持現狀」的想法並未改變。小笠原說，「改變的是朝野勢力趨於五五波，不再是一面倒的民進黨優勢。」

此外，年輕選民成為另一股重要變數。他觀察，許多年輕人對民進黨感到失望，批評政府未能改善低薪、房價飆漲等困境，「但這不代表他們想統一，中國若真的打過來，他們也不接受；只是質疑民進黨打著抗中保台的旗號，鞏固權力、忽視民生。」

同時，也有不少青年仍支持賴政府在面對中國時不低頭，顯示世代間同樣存在分歧。

小笠原最後提醒，這場罷免行動的結果，形同否定民進黨長期主打的「抗中保台」路線，對北京而言是一個有利契機，「中國共產黨對台的滲透工作，可能在這樣的氛圍下更加順利。」