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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

籲執政黨嚴肅正視結果　苗博雅為罷免失敗致歉：公民失望但別放棄

▲▼ 「護台大遶境大成功晚會」 -苗博雅 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市議員苗博雅。（資料照／記者黃克翔攝）

記者詹詠淇／台北報導

726大罷免大失敗，台北市議員苗博雅昨深夜發文向所有參與的志工和公民表達最深的敬意和致意，並對自己身為民意代表的努力不足致歉。苗博雅祝福通過罷免考驗的立委，盼他們不辜負人民再度給予的機會。苗博雅也喊話公民可以失望、哭泣，但不能失志、放棄，現在只剩人民能夠監督國會，同時呼籲執政黨以嚴肅態度正視投票結果，執政者沒有喊苦喊累的權利，有責任以更有效的方式說服、溝通，回應新的民意，因應新的政局。

台北市議員苗博雅昨深夜發文表示，身為臺灣的公民，要向所有參與這場大罷免的志工與公民夥伴，表達最深的敬意與感謝。謝謝你們，共同打造出臺灣公民社會最美的風景。

「身為民意代表，我要為個人的努力不足、沒能幫上大家更多的忙，向所有志工致上歉意」，苗博雅也向志工們道歉，身為民主的信仰者，感謝願意站出來投票的每一位公民。不論你投下哪一張票，大家共同證明：臺灣的民主制度成熟、多元而堅韌。這場投票證明，臺灣是一個有力量的民主社會。主要政黨之間激烈競爭，沒有一黨獨大的極權問題。

苗博雅說，知道失敗時很難說出口，但仍要祝福通過罷免考驗的立委。希望他們未來能更公平地聆聽各方聲音，為臺灣做出理性與負責的決定，不辜負人民再度給予的機會。民主的進程從來不是直線。臺灣人走過400年爭取當家作主的歷程，歷經無數低谷，也從一次次的失敗中，淬鍊出堅韌的力量。

苗博雅舉例，10年前，割闌尾罷免全軍覆沒，但被罷免的立委無一連任；7年前的公投，讓人挫折無力；3年前的地方選舉，我們曾面對慘敗。「但臺灣人從未放棄。這就是我們的韌性DNA。」雖然投票結果令人遺憾，我們仍共同創造了珍貴的民主資產。

苗博雅列舉，包括公民團體對自主性的堅持，成就了太陽花運動以來，最強勁的一次公民力量集結。完全合法合憲的行動，累積130萬人參與連署，各地志工更號召了接近兩倍於連署人數的選民，在第一波投票中，勇敢投下同意票。

「這股公民力量，足以讓所有政治人物心生警惕」，苗博雅說，這場罷免運動所凝聚的人們，就是他已經期待超過十年的公民力量集結。這是一股反對濫權、不受政黨操控的公民力量，正是大家所期待、能夠超越藍綠的新政治動能。

「我懇請所有志工與夥伴：我們可以失望，但不能失志；可以哭泣，但不能放棄」，苗博雅呼籲，臺灣不能沒有監督的力量。當憲法法庭已被癱瘓，總統仍受立法院監督，而立法院卻已沒有對手。現在，只剩人民能夠監督國會。

苗博雅指出，11年前的太陽花運動告訴大家：只有公民力量，才能導正失控的立法院。今天我們雖未如願，但往後，臺灣更不能失去我們的關心與行動。這是一場超越舊政治想像的旅程。公民力量帶著政治人物向前走，勇敢挑戰連民進黨都難以勝選的選區。

苗博雅認為，雖然投票的結果未竟理想，但從社會運動的觀點來看，這是一場成功的行動。許多人驚覺同溫層的厚實，但我們也真切見證夥伴日益增加，不受政黨指揮的公民基本盤正在壯大。公民團體始終衝在第一線為臺灣打拚。每一張連署書、每一張同意票，都是沉甸甸的託付。

苗博雅也深切期待，執政的民進黨政府團隊，能以最嚴肅的態度，正視投票結果，承接那170萬張同意票的落空與失望，傾聽230萬不同意票背後的心聲。執政者沒有喊苦喊累的權利。執政團隊有責任以更有效的方式說服、溝通，回應新的民意，因應新的政局。

苗博雅認為，有警惕、有檢討、有擔當，才是對自主公民最誠懇的回應。在壯大臺灣的路上，我們不放棄！站在今日奮鬥的成果上繼續前行，有朝一日，我們終將贏得多數人民的信任與託付。

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