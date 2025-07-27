要行政院為大罷免失敗負政治責任　王鴻薇：別再有空降、酬庸

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨與公民團體推動全台大罷免結果大失敗，外界關注內閣是否可能改組，行政院昨日晚間對此回應時，未提到行政院長卓榮泰是否請辭與內閣改組問題。國民黨團書記長王鴻薇今（27日）出發車隊掃街前受訪時表示，內閣該負起政治責任，但8月1日美國貿易戰實施，當務之急是降低產業界與農業界衝擊，因此希望這時候內閣改組，絕對不要再有空降、酬庸或為了負政治責任倉促換人。

7月26日的第一波罷免投票全數罷免失敗，王鴻薇今日出發謝票前受訪直言，大罷免導致社會對立、衝突，選後如何消弭社會裂痕、降低對立，讓社會更和諧，是朝野責任，建議台灣往前走，朝野應該負責回應人民期待。

▲王鴻薇車隊掃街謝票。（圖／記者李毓康攝）

至於內閣改組議題，王鴻薇說，這段期間立法院通過非常多福國利民的民生法案，行政院置之不理，採取對抗態度，也認為面對美國關稅貿易戰、南部受災嚴重，行政院表現不及格，確實有很多內閣改組呼聲，也有部長被點名。不過，她希望絕對不要再有空降、酬庸或為了負政治責任倉促換人。

若政院對普發現金法源提出覆議，王鴻薇強調，藍白一定會否決覆議案，且因為立院延會至八月底，因此還會有媒體議價法、人工智慧基本法等要處理。至於傳出國民黨主席朱立倫確定交棒，但國民黨主席選舉期程卻遲未公布，王鴻薇說，黨魁改選話題浮上檯面，相信朱立倫或台中市長盧秀燕都有最大智慧，但眼前還有823第二波罷免投票，國民黨還是要團結以赴。