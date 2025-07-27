他見罷免失敗1狀況「823恐逆轉7：0」　PTT炸鍋：根本地基主

▲罷免全勝，台北市長蔣萬安率立委羅志強、徐巧芯、李彥秀、賴士葆、王鴻薇召開記者會。（圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

726台灣大罷免潰敗！不過有網友擔心，25區都全數過關，但823還有第二波投票，是否讓反對方覺得穩了，不去投票反而當天紛紛跑出去玩，「823會不會被逆轉7：0？」文章引發網友炸鍋討論，「這7個比昨天25個還穩100倍」、「台中那三個根本地基主」；但有人認為「物極必反，非常有可能」。

一名網友在PTT表示，昨日歷經726大罷免失敗血案，可能會痛定思痛「在823激發出更大的能量」，持反對票的人經過這次大勝，「想說穩了...在823當天國旅的國旅，出國的出國」。

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這讓原PO不禁大膽預測，還有7位立委要面臨罷免挑戰，「823會不會被逆轉7：0，有八卦嗎？」

文章引發網友炸鍋討論，「這7席是連署差點不過地方，基本盤不是吃素的」、「台中都深耕很久的，很難啦」、「這7個比昨天25個還穩100倍」、「連署都勉強過關了」、「期待再次看到青鳥崩潰」、「柯文哲沒放，小草還會繼續幫他投票」、「726跛腳，823斷腳，沒看過那麼笨的人」、「真的怕因為昨天全部過關結果放鬆了」、「台中那三個根本地基主」。

但也有網友認為，「物極必反，非常有可能」、「不好說，復仇心態」、「越不可能的地方越會爆冷」、「不可輕敵」、「怕+1」。

事實上，7月2日，中選會再通過南投馬文君、游顥罷免案；7月18日也通過新北羅明才、台中顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、竹縣林思銘罷免案，加起來一共7人，投票日就在8月23日。

此外，民眾黨推動核三重啟公投，將在8月23日投票。中選會預計舉辦5場電視發表會或辯論會，行政院發言人李慧芝表示，反方代表人選確定為行政院能源減碳辦公室林子倫副執行長以及台灣電力公司曾文生董事長；民眾黨也證實，會找來和碩董事長童子賢擔任正方辯論代表。