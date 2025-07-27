川普關稅鐵鎚即將生效！南韓釜山港陷存亡危機　恐步香港沒落後塵

▲南韓釜山港進出口貨櫃堆積如山。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

隨著美國針對第三國轉運貨物的高關稅政策即將上路，全球第二大轉運港——南韓釜山港面臨存亡壓力。美國川普政府將從8月1日起向南韓課徵對等關稅，且可能比照越南、印尼，針對經第三國轉運至美國的貨物課徵高達40%的關稅。對於大量處理來自中國北方港口轉運貨物的釜山港而言，恐大受影響。

根據韓媒《週刊朝鮮》，美國近期已與越南、印尼就關稅問題達成協議，正式對原產於兩國的出口貨品課徵20%、19%的關稅，但若為第三國貨物經由這兩國轉運至美國，則加徵40%的懲罰性關稅。美方此舉實質針對中國透過東南亞國家進行「繞道出口」的行為。專家指出，南韓恐難置身事外，尤其釜山港處理的大量中國轉運貨物，勢必引起美方關注。

釜山港為南韓最大港口，處理量居全球第二。根據南韓海洋水產部統計，釜山港2023年總計處理2440萬個標準貨櫃單位（TEU），其中轉運貨物高達1350萬TEU，占整體比重逾5成，甚至高於進出口貨物（1090萬TEU）。這其中，有高達三成為來自中國的貨物，顯示中國貨轉運對於釜山港的重要性。

目前，釜山港多將青島、天津、大連等中國北方港口貨物彙整後，再轉運至美國西岸的洛杉磯與長堤港。若美方將第三國轉運政策擴及南韓，恐造成中國貨物大幅轉向，釜山港也將失去關鍵貨源，甚至影響其國際港口地位。

事實上，釜山港曾在1995年日本神戶大地震後快速崛起，一度成為世界第3大港口，但近年隨著中國港口快速成長，目前已退至第7位。若針對第三國轉運所祭出的關稅政策正式上路，，釜山港恐步上香港（現為第10名）的後塵，進一步被邊緣化。

分析指出，南韓與美國先前已簽訂自由貿易協定（FTA），難以透過「互徵關稅」作為談判籌碼，再加上南韓已連續27年對美維持貿易順差，使談判處境更為不利。有意見認為，南韓甚至可能被迫以農產品市場讓步來換取釜山港豁免，例如開放30個月齡以上美牛或擴大稻米進口，代價不可小覷。