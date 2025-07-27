川普點頭關鍵！　日美關稅談判內幕曝：日本甩出「最後籌碼」

▲《共同社》公開讓川普點頭達成日美關稅協議的關鍵。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

《共同社》報導，日本與美國其實早在6月中旬就已經就關稅談判達成一致想法，承諾以日本對美國進行巨額投資作為交換條件，促使美方同意下調關稅。這場談判的關鍵在於日方提出增加進口美國米的方案，最終才成功說服川普，促成簽署協議。

報導指，根據多名消息人士透露，日本經濟再生擔當相赤澤亮正與美國商務部長盧特尼克在6月中就已經達成共識，以日本對美巨額投資換取關稅下調。而到正式公布的1個月內，雙方都希望由盧特尼克說服川普，但是川普態度一直強硬，直到日本提出增購美國米，才終於完成協商。

日美關稅談判從4月中開始，持續長達3個月，如今談判的幕後故事也逐漸浮出水面。日方認為，盧特尼克與美國總統川普有著超過30年的交情，是唯一能與川普直接溝通的人。赤澤利用這一點，通過面對面磋商及數十次電話交流，建立了深厚的信任基礎。

日方在談判中強調，將支持美國供應鏈的強韌化，並對其經濟安全保障作出貢獻，這一策略獲得盧特尼克的認同。然而，川普始終態度強硬，特別是在6月下旬，他針對日本的汽車市場和美國米進口問題提出更多要求，甚至質疑是否能與日本達成協議。

談判進展加速的轉折點出現在日本參議院選舉後的美國時間7月21日。赤澤亮正訪美參加第8輪部長級會談時，突然被安排與川普進行直接會談。為了準備這場關鍵會議，赤澤與盧特尼克進行了一次模擬會談。盧特尼克建議將投資總額設定為4000億美元（約新台幣11兆元），但他也警告川普可能會要求更高的金額。果然，川普最終提出5500億美元（約新台幣16兆元）的要求，日方不得不接受。

除了巨額投資，赤澤亮正還提出增加美國進口米的方案，作為談判的最後籌碼。這一提議成功打破僵局，促成協議的達成。日本經濟官廳的幹部坦言，進口米原本並非談判重點，但在關鍵時刻成為了致勝的因素。

儘管協議內容在世界貿易組織（WTO）和日美貿易協定的框架下仍存爭議，但日本首相官邸消息人士指出，在面對川普的關稅政策，日本也只能讓步。