日本：5500億美元投資計畫　可能資助台積電在美建廠

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）



記者張靖榕／綜合報導

負責與美國協商關稅的日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正26日表示，日前與美方達成的貿易協議中，包含一項規模達5500億美元（約新台幣16.2兆元）的對美投資計畫，若符合條件，其中資金可能將用來協助台灣企業在美國設立半導體廠。

《路透社》報導，這項投資計畫的核心在於以股權投資、貸款與信貸擔保等形式，換取華府調降對日本商品徵收的關稅。不過目前計畫的實際細節尚未公開。

赤澤亮正接受日本放送協會（NHK）訪問時指出，日本、美國與其他理念相近國家正合作打造關鍵產業的供應鏈。基於這樣的戰略考量，這筆資金的受益對象並不限於美日企業。他舉例表示，如果某家台灣晶片製造商計畫赴美設廠，並採用日本製零組件，或依日本需求量身打造產品，也有機會獲得這筆投資支援，但他並未明指是哪家台灣公司。

日本將透過旗下的國際協力銀行（JBIC）與日本貿易保險公司（NEXI）執行這項投資計畫。近期日本已完成相關法規修正，允許JBIC對被視為攸關日本供應鏈安全的外國企業提供資金協助。

赤澤進一步透露，整體投資計畫中，股權投資約僅占1%至2%，其餘大部分將以貸款與擔保方式進行。當被問及白宮聲明中所提「美方保留90%投資報酬」的內容時，赤澤強調這數字僅針對股權投資部分，實際比例極小。

此外，他也坦言，原先日方希望能取得約50%的投資報酬，但經衡量整體協議內容後認為，儘管在報酬比例上讓步，卻能避免高達約10兆日圓（約677億美元）的關稅成本，因此整體仍屬可接受的範圍。

赤澤最後表示，日方希望能在川普（Donald Trump）目前這一任期內就完成這項龐大的投資部署計畫。