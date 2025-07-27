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快訊／沈伯洋凌晨發聲！「還是那一句話，比氣長」

▲▼ 罷團舉辦「罷免投同意，台灣需要你」迎向成功凱道晚會，沈伯洋宣講。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

針對726大罷免案結果，民進黨立委沈伯洋27日凌晨在臉書發文表示，感謝所有參與罷免行動的民眾，雖然結果不如預期，但「運動的衝撞是會累積的，也會是有意義的」。他強調，罷免的意義不僅在於罷免成功與否，而是喚醒更多人重視國會議題，這次行動已讓部分藍委意識到行為代價，例如預算凍結解除、爭議法案擱置，都是「地緣政治下超級有意義的成果」，並喊話「接下來的磨難不會少，但各位的勇氣會成為民主路上的一道光」。

沈伯洋臉書全文如下：

不好意思現在才到家...開會開到剛剛。

1. 首先感謝罷團的各位，你們盡力地想要改善國會，雖然結果不如電影般的美好，而上天給了我們更多的磨難，但是，運動的衝撞是會累積的，會是有意義的。還是那一句話，比氣長。

我相信，各位不是僅僅為了「一定罷掉」才站出來，是為了「不能沉默」才站出來。

2. 民主的結果是可貴的。我看到不少人在檢討議題的設定，但不要忘記，罷免本來是藍綠都有，但是有些一階都沒通過，有些進入最後的投票，你們成功喚醒了一群人，只是更多選民站出來，選擇留下這些藍委。

這個對話和溝通是有意義的，鐘擺是有在左右晃動的。你們做到的，是我完全做不到的事。

3. 罷免的目的是希望「國民黨能夠改變」，是希望藍委們能夠知道，做某些事是有代價的。雖然未來還不可知，但光是這半年以來，無理的預算凍結被解凍，賣台的法案被擱置，這件事在地緣政治下就超級有意義。這都是各位的功勞。

接下來會面臨的磨難不會少，但各位的勇氣，會成為台灣民主路上的一道光。

路還很長，但我們已經走在上面了。

剩下的，下禮拜大家見面聊。

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