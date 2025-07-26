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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

726罷免慘敗！網瘋朝聖「劉寶傑一段話」　主持人：一個預言家崛起

▲劉寶傑。（圖／記者徐文彬攝）

▲劉寶傑。（圖／記者徐文彬攝）

記者閔文昱／綜合報導

台灣史上最大規模罷免投票結果於26日揭曉，首波針對24位國民黨立委及新竹市長高虹安的罷免案，全數未達門檻、無一人遭到罷免，宣告大罷免行動慘敗收場。事後不少網友翻出資深媒體人劉寶傑日前在網路節目上的分析，驚呼其對情勢的預測「完全命中」、「寶傑又說對了，真的神了！」

劉寶傑日前罕見露面，受邀參加上報製作的網路節目《人生逍姚遊》，針對「726大罷免案」提出分析。他一開口便直言「這場政治行動原本是有空間操作的，但卻被搞砸了」，罷免行動「好牌被打爛」。他強調，自己並非反對罷免本身，起初還認為對於監督預算刪減是必要的，但後來看見行動逐漸偏離正軌，甚至轉為無差別對抗，讓他感到憂心。

劉寶傑直言，民進黨發動的大罷免若無精準目標，只是情緒性操作，不但難以取得社會支持，反而可能造成社會對立。他舉自身經驗為例，曾經在傍晚於中正紀念堂拍照，竟被陌生人質問「你這樣拍可以嗎？」讓他直呼台灣社會氛圍過於緊繃，「我只是拍建築物，怎麼變成要被懷疑的對象？」

▲劉寶傑日前受邀到資深媒體人姚惠珍主持的上報《人生逍姚遊》網路節目。（圖／翻攝自Facebook／姚惠珍）

▲劉寶傑日前受邀到資深媒體人姚惠珍主持的上報《人生逍姚遊》網路節目。（圖／翻攝自Facebook／姚惠珍）

在節目中，劉寶傑也對民進黨提出建言，認為現任政府已逐漸失去說服社會的能力，不該單靠對抗式政治手法爭取支持，「政治不是發洩情緒，而是說服社會。」

此外，劉寶傑也不忘點出台灣當前朝野亂象。他批評藍白陣營雖在國會取得多數，卻未善用優勢推動改革，反而在預算審查上亂砍，「我本來力挺刪預算，後來發現根本是在亂刪」，這樣的操作讓民眾無法接受，反而讓社會對政治感到更加厭倦。

對於罷免結果全軍覆沒，不少網友紛紛留言朝聖劉寶傑的節目，直呼「今天投票結果完全印證了他的道理，過頭了就會有人修理你」、「寶傑是對的」、「從罷免結果回頭來看寶傑，真的很厲害」、「寶傑又說對了！真的厲害」、「全被寶傑哥看破，神了」。主持人姚惠珍也在節目外發文表示，「一個預言家的崛起」。

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