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大罷免失敗陳其邁發聲了！強調「團結才能維護家園」

▲▼ 英雄回來了！高市府團隊救災嘉義台南14天　陳其邁喊放2天榮譽假。（圖／記者賴文萱攝）

▲陳其邁表示，民主價值在於尊重與包容，感謝行使權利、勇於表達意見的民眾。（資料照／記者賴文萱攝）

記者柯振中／綜合報導

726大罷免已經落幕，高雄市長陳其邁於投票結束後表示，強調民主的價值在於尊重與包容，並感謝所有行使憲法權利、勇於表達意見的民眾。他指出，台灣人的道路從來不易，唯有團結才能維護家園，希望大家在未來的道路上彼此扶持，持續推動台灣民主向前。

陳其邁透過臉書發文表示，民主是一種力量，來自每一個人自由表達意見的權利。他強調，這份力量讓社會得以凝聚，也讓台灣在多元中前進，是不可或缺的價值核心。

他感性提到，作為一位台灣人並不容易，面對挑戰與分歧，唯有透過團結合作，社會才能穩定發展，大家才能共同守護這片土地，讓家園更加美好。

陳其邁向所有參與民主過程的公民致意，無論是站上街頭、進行連署，或是傳遞理念，這些行動都是台灣民主深化的重要環節，也是凝聚社會共識的基石。

他指出，儘管投票已結束，但民主的腳步不會停歇。他強調「台灣是我們共同的台灣」，無論結果如何，高雄始終是他深愛的故鄉，也會持續為地方與國家的發展努力。

最後，陳其邁呼籲民眾在未來的道路上彼此加油、互相扶持。他相信，只要團結一致，就能克服挑戰，讓民主持續茁壯，讓台灣邁向更堅韌的未來。

 
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