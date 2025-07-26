挺過大罷免！　徐巧芯哽咽2度鞠躬致謝：未來努力服務大眾

記者崔至雲／台北報導

大罷免首波投票今（26日）登場，台北市共有5名國民黨籍立委全數通過大罷免考驗。國民黨立委徐巧芯稍早現身國民黨市黨部現場，受訪時她2度向外界鞠躬致謝，也一度哽咽表示，這次大罷免中有學習到，多數選民眼睛是選亮的，此外，很開心這次的藍委全數完封，「我非常愛我立委同事，開心共同通過這次考驗，這屆國民黨是最團結的，謝謝兄弟姐妹，未來再一起服務大眾」。

▲國民黨立委徐巧芯成功挺過大罷免，現身感謝選民力挺。（圖／記者蘇晏男攝）



徐巧芯表示，感謝她辦公室所有的成員，跟著她6年，選了4次選舉，有他們才可以從罷免案挑戰安然度過，另外也感謝里長、志工，過去都說她只有空戰，沒有陸戰，但是地方上有很多里長、志工，深深感謝他們對她的付出。語畢後，她鞠躬致謝。

徐巧芯接著表示，這次的大惡罷大失敗，但是他們還是會繼續做他們該做的事情，大家會打起精神，繼續問政、繼續為大家服務；也因為這次可以讓賴清德、柯建銘、民進黨認清楚，中華民國不需要鬥爭、紛爭，需要團結。

徐巧芯也感謝選民，謝謝這次選民辨別是非，台灣選民是選亮的，大家一票票蓋下去是經過深思熟慮，不是蓋下不同意罷免就是中共同路人，這樣是污辱選民，再次謝謝所有不同意罷免的大家。語畢後，徐巧芯再次鞠躬。

徐巧芯也說，感謝台北市長蔣萬安、立法院長韓國瑜、市黨部主委戴錫欽、市議員詹為元、秦慧珠，感謝大家盡心盡力輔選，幫助他們非常多，給他們最堅強的協助、最強的後盾。

