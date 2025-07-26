快訊／鄭正鈐自行宣布罷免未通過

▲國民黨新竹市立委鄭正鈐自行宣布罷免案不成立。（圖／資料照片）

記者唐鎮宇／台北報導

國民黨籍立法委員鄭正鈐罷免案，鄭正鈐於晚間近6時自行宣布罷免案未通過。鄭晚間也在臉書發文，表示感謝所有投下不同意罷免的市民，認為這一票不只是支持個人，更是否定不實指控與政治操作，強調將持續爭取中央統籌稅款293億元應公平分配到新竹。

根據《公職人員選罷法》規定，罷免案必須「同意票多於不同意票」且「同意票數達原選舉人總數四分之一」以上方可成立，而新竹市立委選舉人數為35萬7063人，依法須達成8萬9266張同意票方可通過。

這場罷免案是2025年「大罷免」行動中的一環，由泛綠公民團體主導，針對國會多數黨封殺改革法案與預算案的反制行動。本次共有24名國民黨立委與1位民眾黨籍新竹市長高虹安列入罷免對象，新竹市則罕見同時進行「市長＋立委」雙重罷免，被視為在野陣營核心戰場之一。

鄭正鈐晚間自行宣布罷免案不成立後，並在社群平台發文表示，感謝所有投下不同意罷免的市民，認為這一票不只是支持個人，更是否定不實指控與政治操作。他指出，罷免結果是藍白合作與國民黨團結的展現，也是向民進黨與新竹市的民進黨重量級立委說不。他並強調將持續爭取中央統籌稅款293億元應公平分配到新竹，並承諾會謙卑傾聽、踏實問政，呼籲社會放下對立、回歸理性。

鄭正鈐於2024年以9萬2014票當選新竹市唯一立委，得票率達35.23%，擊敗民進黨林志潔與民眾黨支持的柯美蘭。依據《公職人員選罷法》，罷免案一旦遭否決，該名公職在任期內不得再次提出罷免。鄭正鈐因此得以續留立院。

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▲國民黨新竹市立委鄭正鈐自行宣布罷免案不成立。（圖／翻攝自鄭正鈐臉書粉絲團）