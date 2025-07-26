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大罷免慘敗！楊蕙如點名「3戰犯」拖垮賴清德：零席戰績已是萬幸

▲▼柯建銘聯訪 民進黨團大會後。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

針對近期綠營主導的大規模罷免行動結果不如預期，「卡神」楊蕙如於社群平台再度發聲，表示自己半年前就已預測大罷免的結局，如今果然如她所料，她也點名綠營3人根本是在拖累賴清德總統的支持度，民進黨若不立即調整方向，繼續帶著那些最善良的支持者為了政治利益去撞牆，恐將賠上整體政權未來。

楊蕙如在臉書指出，早在半年前她便對大罷免行動提出警告，如今結果如她所料。她痛批包括曹興誠、柯建銘等人「自私自利、一意孤行」，民進黨立委沈伯洋創立的黑熊學院不專注救災、反而從事對內對抗行為，這些操作不僅拖累賴清德總統的支持度，更可能導致整個綠營政局陷入危機。

▲▼罷團於立法院外濟南路舉辦【為民主守夜 公民集氣晚會】，大罷免三號志工曹興誠宣講。（圖／記者李毓康攝）

▲聯電創辦人曹興誠。（圖／記者李毓康攝）

楊更強調，若非國民黨在連署過程中操作不當，罷免案可能導致綠營損失三至五席立委，此次罷免成績「零席保住已是萬幸」，民進黨若無法徹底檢討、痛定思痛，持續被義和團式的政治行動綁架，將難以在未來重拾民心。

楊呼籲，總統賴清德應重新思考用人政策，遠離那些「沒有能力、鼓吹對立、只會口出陰謀論、缺乏產業政策」的幕僚或政客，台派基層仍多為「善良熱情、真誠勇敢」的支持者，不能再被激進政治操作所拖累。

楊蕙如今年1月19日的發文細數當時在草屯鎮長補選及綠營罷免案接連失利後，所提出的警示與建言。她指出，在藍綠基本盤分明的選區推動罷免，是極高風險的操作，極可能導致基本盤信心受損，進而影響未來選戰整體布局。

▲▼ 罷團舉辦「罷免投同意，台灣需要你」迎向成功凱道晚會，沈伯洋宣講。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者李毓康攝）

「罷免一時爽，失敗火葬場」，楊蕙如直言，若綠營持續進行失敗的罷免行動，不僅無法拉抬聲勢，反而可能重蹈2018年「以同養苗」導致選舉慘敗的覆轍。她提醒，台灣中間選民對罷免案參與意願普遍偏低，發動罷免若未精準掌握選區特性及動員策略，終將事倍功半。

楊並點出，在五五波選區中，罷免能否成功取決於地方縣市首長的支持度與基層組織動員能量，藍營目前於中北部具備地方執政優勢，若反向發動罷免，綠營在雙北等地區恐出現席次危機。

楊蕙如強調，她並非為個人利益發聲，也未參與選舉，只是希望賴清德總統能藉此機會沉澱思考，調整路線，回歸民進黨「清廉勤政愛鄉土」的初衷。她最後表示，「只要賴總統願意改變，還來得及。」

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