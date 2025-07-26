美歐協議最後衝刺　川普估「達成機率50%」

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國與歐洲的關鍵貿易談判進入倒數，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）25日表示，她將於27日赴蘇格蘭與美國總統川普會晤，針對跨大西洋關稅僵局進行磋商。不過川普坦言，協議能否拍板「機率只有五五波」。

法新社報導，川普為縮小貿易赤字強硬喊話，警告若多國在8月1日最後期限前未能敲定協議，美方將對這些國家祭出懲罰性關稅。范德賴恩稍早在社群平台X發文指出，她與川普進行「良好對話」後，雙方決定27日在蘇格蘭碰面，「討論跨大西洋貿易關係，並讓合作更穩固」。

外界原先解讀近期雙邊互動頻繁，顯示美歐有望達成共識，但川普25日離開白宮、啟程前往蘇格蘭前卻向媒體直言，協議能否成局「只有五五波」，替這場談判增添不確定性。

多名外交人士透露，協議內容包括美國對歐盟商品課徵15%基準稅率，以及對特定產業的可能豁免。若談判破局，歐盟成員國已準備從8月7日起，分階段對總額約1090億美元的美國貨品展開報復。

川普上任以來發動多場關稅戰，至今僅與英國、日本、菲律賓等5個國家完成協議。這場週末會談，將成為美歐貿易關係的關鍵時刻。