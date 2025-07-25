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泰國稱掌握「關鍵證據」證明是柬埔寨先開火！　已致函聯合國

▲▼ 泰國與柬埔寨邊境交火。圖為泰國部隊朝柬埔寨一側開火。（圖／路透）

▲泰國與柬埔寨邊境24日交火。圖為泰國部隊朝柬埔寨一側開火。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

泰國與柬埔寨的邊境衝突升溫，25日持續交火，聯合國安理會為此召開緊急會議，雙方也分別致函表達立場。泰國25日重申，是柬埔寨軍方先發動攻擊，泰方只是回擊而已。泰國外交部表示，已經掌握能夠證明是柬方開火的關鍵證據，同時已發函安理會澄清，並派泰國大使前往紐約參加會議。

根據khaosod報導，泰國皇家軍隊副發言人蘇拉山·空西里海軍少將25日中午在泰國政府大樓召開記者會，針對邊境衝突說明最新情勢。他表示，柬埔寨軍方24日上午率先發動攻擊，對泰軍發射砲彈，導致泰方不得不展開反擊。他強調，這場突如其來的交火讓當局無法提前警告民眾，目前雙方仍持續交戰，因此呼籲仍滯留在衝突區的民眾儘速撤離以策安全。

根據泰國官方統計，截至25日上午9時，泰國平民共計14人死亡、31人受傷，其中7人傷勢嚴重，總死傷人數達45人。泰國內政部也已協調素林府、武里南府、烏汶府與四色菊府疏散超過13萬人，並設置可容納超過30萬人的臨時避難中心，同時安排安全部隊保護避難民眾的安全。

泰國外交部方面也展開強硬行動，不僅發布聲明「嚴正譴責」柬方的軍事行為，還決議降低與柬埔寨的外交溝通層級。外交部副發言人馬拉提·阿達摩表示，這次交戰造成包含兒童與老人在內的無辜百姓死傷，明顯違反國際人道法與道德底線，指控柬埔寨應受到國際社會的強烈譴責。她也強調，泰方的反擊是根據《聯合國憲章》第11條的正當防衛行為。

此前，柬埔寨致函聯合國安理會，要求就邊境衝突召開緊急會議，以結束泰柬衝突，並指控泰國侵犯柬埔寨主權。對此，泰國外交部已致函聯合國安理會，遞交相關證據，證明是柬方率先開火，並要求安理會將泰方說法納入各會員國的正式討論。

聯合國安理會於紐約當地時間25日下午3時召開閉門會議，針對此次泰柬邊境危機進行討論。此次會議雖非決議性質，但將邀請衝突雙方與15個理事國代表說明情勢，屆時泰國常駐聯合國大使也將與會。

 
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