2月大男嬰睡家中「遭火箭砲炸死」　泰祖母目睹哭倒在地

▲2月大男嬰在家中，遭火箭砲炸死。（圖／翻攝MGR Online）



記者吳美依／綜合報導

泰柬邊境衝突延燒，泰國目前累計14位平民與1位士兵喪生。其中，素林府（Surin）一名僅2個月大的男嬰躺在家中，卻遭柬埔寨發射的火箭砲襲擊身亡。

Thaiger報導，這起悲劇發生在素林府伊桑地區（Isaan），柬軍BM-21火箭砲直接命中當地一戶民宅，除了2個月大男嬰塔納功（Thanakorn）以外，當時屋內家庭成員還有12歲的塔納博丁（Thanabordin）、32歲的蓬薩（Phongsak）和37歲的達拉叻（Dararat），一共4人受傷送醫，但寶寶最終搶救無效身亡。

當時，男嬰祖父母頌巴（Sombat）和帕萊（Prai Aimjai）正好不在家。祖母帕萊向MGR Online表示，「我平時會帶著寶寶跟其他孩子們，在房屋走廊看電視，但那天我去稻田工作，讓他們在外面玩。」

聽到爆炸聲後，帕萊急忙衝回家，目睹鄰居幫忙把她孫子與其他人抬上車，所有人都受傷了，房屋也已經嚴重損毀。帕萊一時之間不知所措，打電話通知丈夫之後，瞬間哭倒在地。

▲邊境交火，泰國素林府民眾避難。（圖／達志影像／美聯社）

今年5月，一名柬兵在雙邊交火中喪生，緊張局勢開始升級。7月16日，泰國軍隊在邊境巡邏時誤觸地雷，導致至少3名士兵，其中一人被迫右腿截肢，讓雙邊關係再度惡化。

兩國互控24日率先開火，泰國宣稱，一切衝突始於柬軍部署無人機，監視邊境附近的泰軍。柬埔寨則堅稱是泰國士兵引發衝突，因為他們違反了先前的協議，朝向一座高棉印度教寺廟前進

衝突擴大後，砲火波及住宅區、加油站、超商與醫院等民用設施。泰軍已呼籲民眾避免前往素林府、烏汶府（Ubon Ratchatani）、四色菊（Sisaket）、武里南（Buriram）4府，以確保人身安全。