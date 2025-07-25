北韓「全面取締巨乳」！路上看到就帶去檢查：隆胸是腐敗資本主義

▲胸部示意圖。（圖／pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

北韓平壤近期因非法隆胸手術事故頻傳，當局已下令展開高強度取締行動，並指控此類行為是「腐敗資本主義思想」的表現。

根據《Daily NK》消息來源透露，北韓的社會安全省於本月13日上午向平壤市安全部下達緊急命令，要求全面打擊日益流行的隆胸手術。該部門認為此類手術是「非社會主義行為」，並批評女性受資本主義影響，追求「懶散的生活方式」，從過往的雙眼皮手術、眉毛刺青到如今的隆胸，已逐漸偏離社會主義核心價值，「隆胸手術等完全腐敗的資本主義行為已經普遍化」。

消息指出，平壤市中區及普通江區等高官及其家屬居住地區，20至30歲女性追求豐滿身型的風潮越演越烈，隆胸手術甚至成為一種流行趨勢。隨著夏季度假旺季的到來，女性希望在泳裝中展現身材，今年的手術需求更是創下新高。

然而，由於北韓政府禁止此類手術，正規醫療機構無法提供相關服務。一些外科醫師便利用自家住所秘密進行手術，並採用從中國非法進口的矽膠材料。然而，這些手術環境缺乏基本衛生管理，導致感染風險極高。普通江區本月初就發生一起案例，一名30多歲女子接受兩次隆胸手術後出現嚴重副作用，施術的醫師後來被逮捕，經調查竟是無外科資格的牙醫，僅為牟利而非法操作。

針對上述情況，社會安全省指示平壤市安全部於9月底前展開集中取締行動，並成立專門的打擊隊。取締手段包括派遣假扮病患的臥底人員潛入非法診所，或與人民班長合作巡查街頭，尋找胸部明顯增大的女性，就帶去派出所或醫院進行問診及身體檢查，一旦發現手術痕跡便追查施術者。

目前，平壤市中心已部署私服打擊隊展開行動。被捕的女性及相關醫師可能面臨「非社會主義行為」罪名，並處以勞動鍛煉刑等懲罰。