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金正男遭毒殺前「對話紀錄」曝1反常舉動！　疑早預感暗殺危機

▲▼金正日長子、金正恩同父異母胞兄金正男。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正日長子、金正恩同父異母胞兄金正男2017年在馬來西亞遭到暗殺。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩的哥哥金正男2017年在馬來西亞吉隆坡國際機場遭人暗殺，日媒《朝日新聞》25日報導，金正男曾經頻繁接受海外媒體採訪，但是後來卻堅決拒絕所有邀約，態度180度大轉變，疑似是已經對自身處境產生高度警覺，沒想到仍難逃遭毒殺的命運。報導中也公開了他生前與記者的對話紀錄。

金正恩同父異母的胞兄金正男2017年2月在馬來西亞吉隆坡國際機場準備返回澳門時，臉部遭到印尼籍女子席蒂艾沙（Siti Aisyah）和越南籍女子段氏香（Doan Thi Huong）塗抹「VX神經毒劑」，痛苦掙扎20分鐘後死於廁所內。

馬來西亞一間韓式餐廳「高麗苑」的老闆Alex Fong在接受《朝日新聞》採訪時透露，金正男是他餐廳的常客，來訪超過10年，兩人關係也不錯。他回憶道，2016年底他曾勸金正男逃亡，但對方卻告知他「沒關係」。而他至今都在後悔當初為何沒有更堅決地勸說金正男，當時金正男從他店裡離去的背影使他永生難忘。

報導指出，其實在餐廳老闆試圖說服金正男之前，《每日北韓》日本版的自由記者也曾於2014年3月在吉隆坡試圖接觸金正男。當時記者與拍攝團隊聯手，希望能進行正式訪談，雖然金正男起初相當排斥採訪，但在聽到對方曾於1990年代在平壤見過他，且與他年齡相仿後，最終勉強答應進行簡短交談，並願意透過通訊軟體KakaoTalk繼續對話。

該名記者事後公開金正男的部分對話內容，內文寫道，「感謝您有禮貌地履行約定。因此，依照我們的約定，特與您聯繫。您特地遠道而來見我，卻連一杯茶都沒能請您喝，實在抱歉。我曾再三強調，已與所有媒體切斷關係，今後也不會再與任何媒體、媒體人士有任何接觸。但是因為〇〇先生（記者本名）希望和我成為朋友，我對這份心意深表感謝，未來若能彼此互相分享近況、保持聯絡，我會感到很開心。老實說，如果〇〇先生不是媒體人，我們的關係或許還能變得更進一步。」

該名記者回憶稱，在整個接觸過程中，金正男始終展現出高度的紳士風度。記者也與攝影團隊事前達成協議，若未獲對方同意，絕不偷拍或報導，因此這起事件當時並未公開。直到金正男於2017年遇害後，記者才決定揭露當年這段對話。

事實上，金正男一度願意與媒體互動，但隨著政治情勢變化，他開始遠離公眾視野。報導指出，他曾與多家海外媒體記者有所接觸，並接受訪問，但後來因安全考量逐漸保持距離，也顯示他早已發現自己的處境陷入危機。

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