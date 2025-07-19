北韓製「8款保健食品」重金屬嚴重超標！　其中1款水銀超標4萬倍

▲坦尚尼亞政府警告，北韓製造的多款保健食品重金屬嚴重超標，服用恐引發副作用。（圖／翻攝自勞動新聞）



記者王佩翊／編譯

非洲國家坦尚尼亞政府最近向民眾發出警告指，北韓製造的中藥及保健食品重金屬嚴重超標，可能造成健康危害。坦尚尼亞食品藥品安全部門檢測後發現，其中一款北韓宣稱具「萬能療效」的藥品「安宮牛黃丸」汞含量高達9556ppm，超過安全標準值近4萬倍。

根據《每日北韓》引述《坦尚尼亞時報》報導，坦尚尼亞食品醫藥安全局對9款北韓製造的保健食品進行檢測，其中有8款重金屬超標。「黑參力康」檢出砷含量8.71ppm、汞41.6ppm以及鎘0.35ppm，而「新參強精」則含有汞7.3ppm、鎘0.46ppm，甚至還發現高達233ppm的壯陽藥「威而鋼」成分西地那非。此外，部分產品也驗出鉛以及勃起功能障礙藥物「他達拉非」。

坦尚尼亞當局表示，這些北韓製造的中藥與保健食品因含有危險成分，可能引發嚴重副作用，呼籲民眾避免購買及使用。

其實早在2016年，北韓在坦尚尼亞的醫療行為就曾引發爭議。當時北韓醫師與當地草藥治療師合作，透過一款名為「量子共振磁場分析儀」（Quantum Resonance Magnetic Analyzer、QRMA）的儀器進行診斷，並兜售高價藥品，後來當局介入關閉相關診所。

另有案例顯示，一名19歲青年因咳嗽前往當地的北韓診所接受拔罐及針灸，並服用不明的北韓製藥物，但病情不僅未改善，後來在其他醫院確診為結核。