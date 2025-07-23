陸男在台偷賣北韓「萬壽臺」畫作　觸《資恐法》判1年驅逐出境

▲畫廊負責人殷長亮涉販賣已被聯合國制裁的北韓萬壽臺創作社畫作，台北地院今（23日）依《資恐防制法》判他1年徒刑、併科罰金120萬元。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

在台灣經營畫廊的中國籍男子殷長亮，被控向已被聯合國安理會制裁的北韓萬壽臺創作社，進口油畫作品來台銷售，獲利台幣30萬餘元，涉犯《資恐防制法》，台北地院審結，今（23日）判決殷男2罪合併1年徒刑、得易科罰金，併科罰金共120萬元，刑之執行完畢驅逐出境，可上訴。

北韓萬壽臺創作社（朝鮮語：만수대해외개발회사，英語：MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES），是官方成立，網羅北韓上千名頂尖藝術家創作各類作品，由官方出具保證書、在國際市場具有相當吸引力，被視為北韓政權賺取外匯、發展核武的資金來源之一。

聯合國安理會2017年8月5日，將北韓萬壽臺創作社列為制裁對象，我國法務部同年8月15日跟進，禁止以任何形式資助北韓萬壽臺創作社。

調查局去年（2024年）接獲檢舉，在高雄市鼓山區經營「長亮畫廊」的殷長亮，私下向客戶推銷北韓萬壽臺創作社與白虎畫廊畫作，2020年3月12日以12萬6千元，賣出朴億哲畫作「金剛山」、同年7月7日賣出朴哲進畫作「富貴百魚圖」、7月14日以18萬元賣出朴億哲「金剛山之二」。

調查局報請台北地檢署指揮偵辦，查出畫廊登記負責人是殷男的母親，從對岸嫁來台灣、已取得我國身分證，殷男屢以依親名義來台，也常進出北韓接觸當地官員，認識萬壽臺的金社長，透過萬壽臺派駐中國東北「丹東經濟合作區」的畫家或對岸批發業者，引進畫作來台販賣。

殷男並為台灣客戶向萬壽臺訂製畫家崔金哲、趙光國、金明國與李明勛的畫作共4幅，每幅訂價人民幣1千多元到3千多元，畫作都附有北韓萬壽臺的證書，款項最後匯入北韓官方帳戶，間接對我國列為制裁對象提供財物，殷男獲利台幣30萬6千元。

北檢起訴殷男涉犯《資恐防制法》，批殷男貪圖私利，低價進口北韓萬壽臺畫作、高價賣給我國民眾，無視資恐防制規定，嚴重影響我國國際形象，使我國陷入遭聯合國或國際社會制裁、譴責風險，考量殷男已認罪，建請法院量處適當刑度。

北院今依《資恐防制法》間接為指定制裁之法人提供財物，共2罪，各判刑6月、併科罰金60萬元，合併應執行1年徒刑、得易科1天台幣2千元罰金，併科罰金共120萬元，全額沒收犯罪所得30萬6千元，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，可上訴。殷母僅掛名畫廊負責人、不知兒子所為，已獲不起訴。