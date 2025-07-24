車聚佔領國3南投服務區　警方例假日設「警52」標誌

▲國道3號南投服務區不時於假日深夜出現大規模車聚亂象。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

國道3號南投服務區假日常有車聚情形，為避免造成交通事故及妨害附近民眾安寧，國道警局第七大隊自7月起，例假日增加服務區測照勤務，以遏止交通事故及違規情形發生。

有用路人近日行經國道3號、進入南投服務區時，發現入口和出口都設有警示速限40告示牌，因此於臉書社團發文，提醒開車南來北往的車友們注意警方不定點開拍取締超速及噪音分貝，引發熱議：有人直批「休息站搞測速，厲害了」、「真的是政府在搶錢」，也有人認為「早就該這樣了，南休（休息站）已經被一堆車聚仔搞臭了」、「難怪最近沒有改裝車的聲音了，很好」、「有警告標誌牌很清楚也很明顯，是哪裡偷拍？一切合法」。

▲警方於國道3號南投服務區執行測速照相取締。（圖／翻攝「南投人聊天室2.0」臉書社團）

國道七隊則回應，南投服務區假日常出現大規模車聚、車輛甚至於於服務區內急加速，恐影響其他用路（行）人安全和當地安寧，因此自本月起的例假日，除例行編排路檢勤務，並於進入服務區主要車道分流處及中寮便道匯流處，依《道路交通標誌標線號誌設置規則》第55條第2項，增設測速取締警告「警52」標誌、提醒用路人提早減速，並非部分網友所批評的突襲式取締。

國道七隊呼籲，服務區及休息站係提供用路人短暫休息使用，民眾如有聚會需求，應選擇適當處所為宜；另車輛於服務區內超速，將依《道路交通管理處罰條例》第40條規定，處以1200元至2400元罰緩。