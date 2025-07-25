國民黨反罷造勢破6萬人！　黃國昌轟賴清德：荒廢國政分裂社會

記者崔至雲／台北報導

大罷免投票將在明登場，25日晚的選前之夜，國民黨在凱達格蘭大道舉辦大型造勢活動，藍營大咖齊聚，約於7點25分時，主持人喊出，現場已經超過6萬人。民眾黨主席黃國昌致詞時提到，台灣現在經歷國際社會非常大的巨變，中南部鄉親飽受颱風所苦，沒有想到坐在總統府的賴清德，他本來應該要團結國家、帶領人民解決生活的痛苦，但是看到的是，民進黨荒廢國政、分裂社會，良善的台灣人民什麼時候變得如此對立？

▲國民黨舉辦「不同意罷免」選前之夜，參與民眾舉牌控訴「司法不公」。（圖／記者徐文彬攝）



黃國昌提到，三個月前的426跟今天一樣，在滂沱大雨的凱道，他帶著民眾黨在人民的主場，那天他們向台灣社會宣告，要對賴清德所發動的大惡罷宣戰，他還記得，那天有非常多勇敢的台灣人，非常多熱愛國家的主人，為了要把民主還給台灣，為了要把正義還給人民，無畏民進黨濫用國家機器，因為所有的台灣人都知道，台灣是大家的台灣，不是民進黨的台灣。

「賴清德要走向專制獨裁，台灣人不同意，我們不同意」，黃國昌提到，過去這段時間，台灣經歷國際社會非常大的巨變，中南部鄉親飽受颱風所苦，沒有想到坐在總統府的賴清德，他本來應該要團結國家、帶領人民解決生活的痛苦，但是看到的是，民進黨荒廢國政、分裂社會，良善的台灣人民什麼時候變得如此對立？相互仇視？

黃國昌提到，大家從小都知道，遇到不同意見時可以辯論，透過民主程序化解分歧，但是沒有人可以分裂台灣，相信大家今天聚集在凱道，就是要讓賴清德知道，這是我們熱愛的土地，大家要捍衛國家民主自由，一步都不會讓，因為台灣是共同生長的土地，726一定要站出來，投不同意罷免，教訓民進黨、賴清德。

