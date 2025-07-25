疑「青鳥」鬧場！館長突被丟冥紙　批：台灣民主被民進黨玩得下賤

記者蘇晏男／台北報導

首輪大罷免投票明登場，國民黨今（25日）在台北凱達格蘭大道舉辦「反惡罷 戰獨裁！ 『不同意罷免』 守護民主之夜」，不料網紅「館長」陳之漢上台後遇到民眾丟冥紙。館長說，讓他們大罷免成功，以後只要不認同民進黨，膽敢罵民進黨，在街上就是這樣被青鳥丟冥紙，「台灣民主被你民進黨玩得這麼下賤」。

國民黨「反惡罷 戰獨裁！ 『不同意罷免』 守護民主之夜」25日晚6時半在台北凱達格蘭大道登場，由立委謝龍介、台北市議員李明賢、鍾沛君、柳采葳擔任主持，國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、前總統馬英九、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌、遭停權的新竹市長高虹安等都受邀出席。

▲館長陳之漢出席國民黨「不同意罷免」選前之夜。（圖／記者徐文彬攝）

館長登台後，隨即向台下民眾表示，他希望大家用盡全力，來回答他的問題，後面就是總統府，吶喊要讓2300萬人聽見，因此當他問問題，他要台下民眾要大聲回「民進黨」。接著，館長喊，是誰執政9年毫無建設 這一年讓人民在街頭分裂？是誰用司法迫害民眾黨前主席柯文哲，讓台北市前副市長彭振聲妻子7樓墜樓身亡？台下民眾皆回民進黨。

不料，當館長問，是誰不管物價、通膨...。館長話還沒講完就停頓幾秒鐘，接著說，青鳥請出去，有青鳥跑進來，別動他，別讓他受傷。鍾沛君隨即說，這是最差示範別害怕，不需要隨之起舞。館長表示，讓他們大罷免成功，以後只要不認同民進黨，膽敢罵民進黨，在街上就是這樣被青鳥丟冥紙，「台灣民主被你民進黨玩得這麼下賤」。