批賴清德賣台、藐視民意！　馬英九：大罷免是總統的不信任投票

記者鄭佩玟／台北報導

距離罷免投票不到24小時，藍綠陣營賣命催出投票率，國民黨今（25日）晚間於凱道舉辦反罷免選前之夜，前總統馬英九出席致詞時表示，明天出門投下不同意罷免票，不僅是防止好立委被罷免，還是要針對賴清德總統種種出賣台灣的劣跡，讓「大罷免轉為對賴清德的不信任投票！」

▲前總統馬英九出席「不同意罷免」選前之夜。（圖／記者徐文彬攝）

馬英九指出，大家明天要出門投下不同意票，去對抗綠色恐怖、欺負人權的賴清德，若大罷免成功，就是台灣社會沉淪，這一票要防止好立委被罷免，還要對賴清德種種出賣台灣的劣跡投下不信賴投票，「我當過八年總統，罷免非民主政治常態，若是針對單一貪汙腐敗的立委可以，但大罷免是赤裸裸的黨派鬥爭，藐視台灣六成民意！」

馬英九痛批，這不是民主政治，而是骯髒的政治鬥爭，民進黨執政無能，放任台積電搬到美國，對於美國的關稅戰又要傷害台灣不少產業，但賴清德只會搞大罷免，彷彿比所有人民利益都重要，掩護民進黨執政無能的卑劣手法，台灣人民不能再這樣被愚弄下去。

馬英九說，賴清德稱要去除雜質，說要把國軍打掉重練，但誰是雜質？保家衛國的國軍需要被打掉重練嗎？難道除了賴清德跟他們團隊不是雜質，其他人都是嗎？明天一定要出門反抗傷害台灣民主的大罷免，賴清德雖然姓賴，但不值得信賴！大罷免轉為對賴清德的不信任投票！