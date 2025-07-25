藍選前之夜開場破3萬人　高虹安打頭陣：面臨被少數罷免公平嗎？

▲遭停職中的新竹市長高虹安率先在國民黨舉辦的反罷免選前之夜打頭陣。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇晏男／台北報導

首輪大罷免投票明登場，國民黨今（25日）晚6點半在凱道舉辦「反惡罷 戰獨裁！ 『不同意罷免』 守護民主之夜」，一開場主持人便喊突破3萬人，而打頭陣的是遭停職卻要被罷免的新竹市長高虹安，她表示，目前面臨罷免的委員面臨被少數罷免危機，公平嗎？新竹市是全台大惡罷中唯一的市長罷免案，雖然說是公民團體，但徹頭徹尾就是民進黨發起的大罷免，而新竹市長一旦被罷免，是直接由中央任意指派代理人接手，等於沒收新竹市民選舉市長的權利，所以大家一起捍衛民主，風雨無阻，一起投不同意票。

國民黨25日晚6時半在台北凱達格蘭大道舉辦「反惡罷 戰獨裁！ 『不同意罷免』 守護民主之夜」，由立委謝龍介、台北市議員李明賢、鍾沛君、柳采葳擔任主持，國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、前總統馬英九、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌、高虹安、新竹縣長楊文科、基隆市長謝國樑、中廣前董事長趙少康、台大前校長管中閔、網紅「館長」陳之漢等都受邀出席。李明賢開場時，旋即宣布現場有3萬人。

高虹安率先打頭陣。高虹安說，今晚全台反惡罷，她在這邊代表新竹對打頭陣；很多人說新竹市有科學園區，是全台經濟引擎，但過去的財政收支劃分法，雖人均上繳稅收全台第一，但中央補助退回率倒數第一，因此她跟好多新竹議員、立委到立院跟院長韓國瑜、藍白黨團好好請託，而這次修法通過後，增加210億地方補助款。

但高虹安強調，如果這場惡劣大罷免一旦僥倖得逞，所有財劃法應該回到地方的補助款將成泡影，所以一定要站出來。今天她來這不是為了自己，而是為了所有面對大惡罷的立委，以及新竹市民權益、新竹未來，所以要一起保護立委。

高虹安說，面臨被罷免的立委有很多是她以前的同事，她在科技業當過，也當過民代、質詢過官員，當市長後也被議員質詢，所以很清楚知道，什麼樣的立委是好的立委，而她看到的，目前面臨罷免的委員，很多在地方奔走、建設，現在卻面臨被少數罷免危機，公平嗎？今天特別從新竹趕來，為的是要支持這些立委，好好保護他們，明天請大家出門投不同意。

高虹安也提到，新竹市是全台大惡罷中唯一的市長罷免案，但就算他們說是公民團體，你們很清楚知道是誰發起的？徹頭徹尾就是民進黨發起的大罷免；此外，新竹市長一旦被罷免，是沒有重新選舉的，直接由中央任意指派代理人接手，等於沒收新竹市民選舉市長的權利，所以大家一起捍衛民主，風雨無阻，一起投不同意票，「鄭正鈐、高虹安，不同意罷免」。