大型國旗飄揚國民黨凱道選前之夜　「國瑜娃娃」重出江湖

▲有民眾在國民黨凱道選前之夜揮舞大型國旗。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇晏男／台北報導

首輪大罷免投票明登場，國民黨中央今（25日）舉辦的「反惡罷 戰獨裁！ 『不同意罷免』 守護民主之夜」將於晚上6時半登場。截至晚上6時15分，凱道現場的雨時大時小，但仍澆不熄支持者的熱情，現場也有人揮舞大型國旗，高呼反罷免。

國民黨搭設「物資區」、「百年老店、重返18！」的小帳棚，前者販售「不同意罷免T」，後者有擺扭蛋機等。國民黨發言人楊智伃昨說明，活動現場販售創意文宣品，並擺設扭蛋機邀請大家一起扭轉綠色恐怖，並與民眾在現場互動，可領取各式可愛的反罷免貼紙。

除此之外，風靡一時的「國瑜娃娃」重出江湖，由Q版韓國瑜頭像搭配藍白蝴蝶結、中華民國國旗以及「不同意罷免」字樣。

▲國民黨凱道「不同意罷免」選前之夜，周邊攤販販售「國瑜娃娃」。（圖／記者崔至雲攝）

今天的造勢由立委謝龍介、台北市議員李明賢、鍾沛君、柳采葳擔任主持，國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、前總統馬英九、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌、新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、基隆市長謝國樑、中廣前董事長趙少康、台大前校長管中閔、網紅「館長」陳之漢等都將出席。

▼國民黨凱道選前之夜，搭設「百年老店、重返18！」小帳棚，裡面擺有扭蛋機。（圖／記者崔至雲攝）