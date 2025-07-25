捐肝救父還絕食抗議中火　盧秀燕籲台中市民守護黃健豪

▲▼盧秀燕陪黃健豪車掃，呼籲大家踴躍投下不同意罷免，保住最關鍵的一席。（圖／黃健豪服務處提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

全台罷免投票明天登場，台中市長盧秀燕今（25）天將最後一場的車掃行動給了立委黃健豪，她說，黃捐過一半肝臟給父親，在身體狀況不佳的情況下，還在台中火力發電廠門口絕食，抗議中火造成空污，這樣不怕死的守護家人、守護市民健康的立委，卻被政治惡意操作罷免，明天換我們守護黃健豪，踴躍投下不同意罷免。

罷免投票進入最後一天，盧秀燕下午3點陪同黃健豪車掃拜票，她說，黃健豪曾經為了救父親，捐出一半肝臟，後來又為了抗議中火汙染、守護市民健康，絕食抗議，「一個願意為了家人和市民拚命的人，連死都不怕了，怎麼可以因為政治操作被罷免？」

她批評這場罷免背後，是民進黨為了搶權奪位、選輸翻桌的報復行動，根本無視民意與民主程序，「黃健豪是人民一票一票選出來的，不容黑手奪位！」

盧秀燕進一步指出，黃健豪上任以來推動多項福國利民的修法，包括「剴剴案」增訂虐童可處死刑條款、爭取5天假、主張還稅普發現金，卻一再遭到民進黨阻擋，「我們要問，民進黨為什麼老是護著壞人？新加坡、韓國都能發現金，為什麼台灣人民不行？那是大家的錢，不是民進黨的錢。」

她呼籲市民7月26日踴躍投票，用手中的選票守護改革成果，搶救最關鍵的這席黃健豪，「黃健豪替人民拚過命，明天，換我們站出來守護他！」一旦罷免通過，這些重要民生政策恐將全面中斷，傷害的不只是黃健豪，更是選民的權益。

黃健豪說，這幾天接獲許多鄉親來電詢問，沒收到投票通知單還能投票嗎？他強調，只要攜帶身分證與印章，就可以投票，「這場罷免不只是針對我個人，而是在否定人民的選擇，是對民主制度的踐踏。」