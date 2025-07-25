怒嗆民進黨大罷免是爭奪權力！　管中閔激動喊：賴清德下台

記者崔至雲／台北報導

面對726大罷免投票，國民黨今（25日）晚間在凱道舉辦「不同意罷免」選前之夜，藍白大咖都出席。台灣大學前校長管中閔致詞時情緒激動，他怒批民進黨用大罷免爭奪權力，「我們需要這樣的政府嗎？」大家要站出來保衛台灣的民主。致詞尾聲，他高喊「台灣是2300萬人的台灣，台灣民主萬歲！大家用這次投票，對於賴清德的不信任投票！賴清德下台！」。

▲前台大校長管中閔出席「反罷免」選前之夜 。（圖／記者徐文彬攝）



管中閔提到，不久以前的4月26日他也在這裡與大家站在一起，三個月他再回到這裡，就是要保衛台灣的民主，保衛自己選出立委，保衛台灣的民主堤防，明天一定要投下不同意。

管中閔指出，本來認為理所當然的民主，但現在竟然碰到這種問題，民主的制衡本來就該按照制度進行，但是民進黨推動大罷免，讓民主混亂，前陣子他與新加坡朋友聊天，對方提到新加坡面臨美國關稅問題，星國政府都在想該如何保持新加坡競爭力、改善人民生活，但是他看到台灣新聞，發現台灣政府都不是在做這些事情，台灣一樣也碰到產業競爭力的問題、災民也需要復原，結果政府在做什麼？這樣的政府合理嗎？

管中閔說，為什麼要用大罷免？大罷免就是要爭奪權力，他們用少數一小撮的權力，鞏固自己的利益，用無差別的方式對待立委，為什麼我們的政府會胡作非為到這種地步？在國家最需要進步的時候推動大罷免，這樣心裡有人民嗎？他們有愛台灣嗎？這樣的人該讓他下台。



管中閔也說，台灣這麼多年來都已經習慣，選舉完後就是接受民意，不管喜不喜歡都接受，結果這些人不是這樣，他們不尊重新民意，這就是反民主。民主就是專制之前的堤防，民主垮掉了，就是走上專制的路上，我們需要這樣的政府嗎？我們要站出來保衛台灣的民主，明天一起投下不同意，保衛藍營立委、保衛民主。

管中閔最後情緒激動高喊，台灣不是賴清德的台灣，台灣不是民進黨的台灣，是2300萬人的台灣，大家要保衛自己的民主，台灣民主萬歲，大家一起用這次投票，對於賴清德的不信任投票，賴清德下台。

▼國民黨舉辦反罷免選前之夜。（圖／記者徐文彬攝）

