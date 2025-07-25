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選前大雨滂沱中掃街　朱立倫籲支持者：明天投票風雨無阻

記者沈繼昌／桃園報導

罷免投票前最後一天，國民黨主席朱立倫今（25）日上午到桃園市蘆竹區陪同第一選區立委牛煦庭車隊掃街，朱立倫呼籲支持者明天一定要出來投下「不同意罷免票」，今天回到桃園，要幫最有戰力、年輕優秀牛煦庭外，還要幫桃園每一席立委加油打氣，明天也會回桃園投票，與支持者一起投下不同意罷免票。

▲國民黨主席朱立倫今天陪同立委牛煦庭在蘆竹地區掃街，受訪時強調，明天投票風雨無阻，籲請支持者一定要出來投下「不同意罷免票」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨主席朱立倫今天陪同立委牛煦庭在蘆竹地區掃街，受訪時強調，明天投票風雨無阻，籲請支持者一定要出來投下「不同意罷免票」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨主席朱立倫呼籲，明天投票一定風雨無阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨主席朱立倫呼籲，明天投票一定風雨無阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

朱立倫今天上午11時許與桃園市長張善政、市黨部主委黃敏恭等人陪同牛煦庭在蘆竹地區掃街。行前受訪時表示，明天投票一定要風雨無阻，因為我們能淋雨，但台灣的民主、台灣的經濟，絕對不能淋雨。面對最困難的惡罷，國民黨會尊重立法院黨團自主，也相信黨團會嚴格審查大法官人事同意權案，因為台灣要有公意、民意，不是只聽「賴意」，如果大法官變成賴的意志延伸，就不再有公平正義。

▲國民黨主席朱立倫今天陪同立委牛煦庭在蘆竹地區掃街，籲請支持者明天一定要出來投下「不同意罷免票」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨主席朱立倫今天陪同立委牛煦庭在蘆竹地區掃街，籲請支持者明天一定要出來投下「不同意罷免票」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

朱立倫強調，今天回到桃園就是希望為桃園年輕、最有戰力的立委加油，也會幫桃園每一席立委加油，自己明天也會回八德投票。相信大家都會投不同意罷免，因為要守護民主、守護桃園與台灣；至於明天可能下雨，對於天氣的影響，朱立倫認為，一定風雨無阻前來投票，我們可以淋雨，明天可以淋雨，但是台灣民主、經濟、桃園不能淋雨，一定要守護民主。

桃園市長張善政受訪也提到，今天自己已請假，這麼好的立委怎麼可以罷免，籲請大家一定要站出來支持，最優質的立委大家一定要好好保護。

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