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大陸 大陸焦點 特派現場

道路成一片汪洋！濟南大暴雨致2死10失聯　居民嘆：人都站不穩

▲山東災情。（圖／翻攝自微博）

▲山東災情。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

山東濟南多地22日受到強降雨影響，不僅山區遭受洪水襲擊，連市區道路也成一片汪洋。當地氣象部門指出，萊蕪區最大點降雨量達364毫米，受其影響，大王莊鎮石屋子村、朱家峪村附近發生山洪災害，沖毀及損壞房屋19套，造成2人死亡、10人失聯。

▲▼山東暴雨致2死10失聯。（圖／翻攝自微博）

▲山區河水暴漲。（圖／翻攝自微博，上同）

▲▼山東暴雨致2死10失聯。（圖／翻攝自微博）

▲山區河水暴漲。（圖／翻攝自微博，上同）

據《北京青年報》報導，當地目前已啟動緊急救援計畫，正全力搜救失聯人員，有秩序進行災後救援及善後工作。

當地居民拍下的影片顯示，山區的河水暴漲，如海浪般湍急洶湧，居民無法踏出家門一步。市區不少路樹、鐵皮屋、鐵卷門都被吹倒、掀開，甚至還有房子外圍被吹走「一層皮」。

▲市區成一片汪洋。（圖／翻攝自微博，上同）

▲▼山東暴雨致2死10失聯。（圖／翻攝自微博）

▲▼山東暴雨致2死10失聯。（圖／翻攝自微博）

▲市區成一片汪洋。（圖／翻攝自微博，上同）

不少居民表示，該場暴雨的強度如同颱風，伸手不見五指，走路都走不穩，好幾輛車被吹走，雨停之後水位淹到膝蓋，「難以置信山東會有山洪啊！」

石屋子村的一名村民表示，現在村民都還在村子裡，橋被沖垮了出不去，現在村民還在找失聯者。

▲▼山東暴雨致2死10失聯。（圖／翻攝自微博）

▲▼山東暴雨致2死10失聯。（圖／翻攝自微博）

▲▼山東暴雨致2死10失聯。（圖／翻攝自微博）

▲山東暴雨致2死10失聯。（圖／翻攝自微博，上同）

朱家峪村的一名村民則表示，山洪發生時她不在村裡，現在她在大王莊鎮，想進村進不去，路都毀了，她在影片裡看到自己的房子也被毀了，現在家人一個也聯繫不上。

氣象部門指出，本次強降雨因副熱帶高壓邊緣，暖濕氣流與高空槽冷空氣交匯，形成「列車效應」（對流雲團重複經過同一區域），疊加泰山山脈地形抬升。萊蕪區5小時降雨量超全年均值40%，超短時降水突破排水極限，後續仍有雷陣雨（降水機率70%），地質災害（山洪、土石流）風險持續。山東省已發布地質災害黃色警報。

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